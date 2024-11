Android 16 ist da: Auf eine neue Funktion wartet ihr schon seit Jahren

Viele Hersteller haben für ihre Smartphones noch nicht einmal Android 15 verteilt, da kommt Google schon mit Android 16 um die Ecke. Die erste Testversion gibt einen Ausblick darauf, was euch im kommenden Jahr erwartet. Ein Zeitplan für den finalen Release steht auch schon.

Android 16 startet früh

Google hat Android 16 in einer ersten Vorschauversion veröffentlicht. In den kommenden Monaten haben Entwickler und Unternehmen die Möglichkeit, ihre Software und Geräte an die neue Version anzupassen. Doch auch ihr erfahrt jetzt schon, was euch erwartet. Besonders eine Funktion haben sich viele schon lange gewünscht.

Audio Sharing: Google integriert in Android 16 eine Funktion, mit der ihr euren Ton vom Handy mit anderen Menschen teilen könnt. Es lassen sich beispielsweise zwei Bluetooth-Headsets mit einem Gerät verbinden und so gleichzeitig der Ton abspielen. Perfekt, um zusammen Musik zu hören, Serien oder Filme zu schauen, wenn man unterwegs ist. Darauf haben viele seit Jahren gewartet.

Google integriert in Android 16 eine Funktion, mit der ihr euren Ton vom Handy mit anderen Menschen teilen könnt. Es lassen sich beispielsweise zwei Bluetooth-Headsets mit einem Gerät verbinden und so gleichzeitig der Ton abspielen. Perfekt, um zusammen Musik zu hören, Serien oder Filme zu schauen, wenn man unterwegs ist. Darauf haben viele seit Jahren gewartet. Notification Cooldown: Google überarbeitet zudem die Benachrichtigungen noch einmal. In vielen Apps kommen schnell hintereinander Benachrichtigungen an, die ihr gar nicht alle in so kurzer Abfolge sehen wollt. Genau das Problem geht man in Android 16 an. Wenn viele Benachrichtigungen von einer App ankommen, werden diese gesammelt und erst nach einer gewissen Zeit kommt wieder eine Benachrichtigung als Meldung an. So wisst ihr, dass nach einiger Zeit wieder etwas passiert ist – beispielsweise in WhatsApp.

Google überarbeitet zudem die Benachrichtigungen noch einmal. In vielen Apps kommen schnell hintereinander Benachrichtigungen an, die ihr gar nicht alle in so kurzer Abfolge sehen wollt. Genau das Problem geht man in Android 16 an. Wenn viele Benachrichtigungen von einer App ankommen, werden diese gesammelt und erst nach einer gewissen Zeit kommt wieder eine Benachrichtigung als Meldung an. So wisst ihr, dass nach einiger Zeit wieder etwas passiert ist – beispielsweise in WhatsApp. Photo Picker: Ihr müsst Apps nicht mehr automatisch den Zugriff auf eure gesamte Mediathek geben, sondern könnt den Zugriff auf einzelne Fotos beschränken. Das soll für mehr Privatsphäre sorgen.

Ihr müsst Apps nicht mehr automatisch den Zugriff auf eure gesamte Mediathek geben, sondern könnt den Zugriff auf einzelne Fotos beschränken. Das soll für mehr Privatsphäre sorgen. Health Records: Android 16 wird eine Schnittstelle für Gesundheitsakten besitzen. Das Feature wird nur funktionieren, wenn der Benutzer dem ausdrücklich zustimmt. Google sucht aktuell Tester dafür.

Android 16 wird eine Schnittstelle für Gesundheitsakten besitzen. Das Feature wird nur funktionieren, wenn der Benutzer dem ausdrücklich zustimmt. Google sucht aktuell Tester dafür. Privacy Sandbox: In der Privacy Sandbox können Anwendungen abgeschnitten vom Android-Betriebssystem ausgeführt werden und sorgen so für eine höhere Sicherheit.

Das waren nur die Neuerungen, die bereits entdeckt wurden oder die Google offiziell verkündet hat (Quelle: Google). Mit neuen Versionen dürften weitere Neuerungen bekannt werden.

Zeitplan für Android 16

So sieht der Zeitplan von Android 16 aus. (© Google)

Google wird bereits im Januar eine erste Beta-Version von Android 16 veröffentlichen, mit der auch ihr die Neuerungen ausprobieren könnt. Schon im Mai 2025 soll die finale Version erscheinen. Perfekt zur Google I/O 2025, die genau in den Zeitraum fällt und rechtzeitig für die Pixel-10-Smartphones.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch anschauen, was Android 15 eingeführt hat:

