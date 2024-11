Pixel Tablet 2: Google will großen Nachteil seines ersten Android-Tablets endlich beseitigen

Google hat mit dem Pixel Tablet schon vor längerer Zeit sein erstes eigenes Android-Tablet auf den Markt gebracht. Es bietet zwar mit dem Lautsprecher-Dock einen echten Mehrwert, doch es gab auch viele Bereiche, die nicht optimal waren. Mindestens zwei davon will Google beim Pixel Tablet 2 angehen.

Google Pixel Tablet 2 mit wichtigen Verbesserungen

Als Google das Pixel Tablet offiziell vorgestellt und auf den Markt gebracht hat, waren die Erwartungen riesig. Immerhin hat das Gerät mit dem Lautsprecher-Dock ein echtes Alleinstellungsmerkmal zu bieten. Doch an vielen Stellen konnte das Tablet nicht mit der Konkurrenz mithalten. Im Test des Pixel Tablets habe ich das fehlende Zubehör, das schwache Display und die begrenzte Leistung hervorgehoben. Zumindest zwei der drei Punkte soll Google bei der neuen Generation verbessern.

Anzeige

Google soll für das Pixel Tablet 2 dieses Mal ein Tastatur-Cover anbieten, wie es dies bei der Konkurrenz so gut wie immer gibt. Damit würde die Produktivität ordentlich gesteigert. Ein Stift dürfte genau wie bei der ersten Generation weiterhin unterstützt werden, sodass ihr das volle Potenzial von Android ausschöpfen könnt.

Weiterhin soll Google den Tensor G4 oder Tensor G5 verbauen. Ersterer hat im Pixel 9 Pro XL (Test) einen sehr guten Eindruck gemacht. Der G5 könnte weitere Vorteile bieten. Es kommt am Ende darauf an, wann das Tablet erscheint. Google soll außerdem die Kamera verbessern (Quelle: AndroidAuthority).

Anzeige

Google Pixel Tablet 2 mit neuem Display?

Eine der größten Schwächen ist meiner Meinung nach das Display des Pixel Tablets. Google hat in der ersten Genereation zwar ein helles und farbintensives Panel verbaut, es arbeitet aber nur mit 60 Hz. Dadurch fühlt sich die Bedienung unnötig langsam an. Ein 90- oder 120-Hz-Display müsste es bei der zweiten Generation schon geben. Bei den günstigen Smartphones hat Google die Displays deutlich verbessert. Es ist also im Bereich des Möglichen, dass das auch beim Pixel Tablet 2 passiert.

Im Video stellen wir euch das Google Pixel Tablet vor:

Das Pixel Tablet im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.