36,99 Euro im Monat für YouTube-Premium? Nutzer erlebt böse Überraschung

Böse Überraschung für YouTube-Nutzer: Google zieht offenbar die Preise für YouTube Premium in einigen Regionen massiv an. Die User sind regelrecht fassungslos. Ist Apple an der Misere schuld?

User fassungslos: YouTube Premium wird massiv teurer

Die YouTube-Abteilung bei Reddit brennt: Mehrere User berichten, dass sie am 7. November eine Nachricht von Google erhalten haben, dass der Abo-Service YouTube Premium um bis zu 61 Prozent teurer wird.

Demnach kostet YouTube Premium ab dem 7. Dezember 2024 satte 36,99 Euro pro Monat – hierbei handelt es sich wohlgemerkt um das Familienabo, das mehrere User gemeinsam nutzen können. Dennoch: Viele Reddit-User können diesen immensen Preisanstieg gar nicht richtig glauben und fragen sogar nach, ob es sich hier um ein jährliches Abo handelt.

Sind nur Apple-Nutzer von der Preiserhöhung betroffen?

Insgesamt herrscht aber aktuell noch sehr viel Verwirrung um die Preis-Explosion. Es ist demnach nicht ganz klar, welche Länder betroffen sind. Der verlinkte Post stammt jedenfalls aus Finnland. Unklar ist außerdem, ob Apple der Grund für die Preiserhöhung ist und somit vorerst nur iPhone-Nutzer in den sauren Apfel beißen müssen. Das Unternehmen kassiert 30 Prozent von den Abo-Einnahmen nämlich selbst ein. Viele User vermuten daher, dass Google die Preise erhöht, um die Abgaben an Apple auszugleichen.

Die Rechnung geht aber nicht ganz auf, denn wie bereits erwähnt, eine Erhöhung von 22,99 Euro auf 36,99 Euro entspricht einem Anstieg um 61 Prozent.

Selbst die Preiserhöhung an sich ist nicht überall einheitlich. Ein anderer Reddit-User hat zum Beispiel diesen Screenshot am 7. November gepostet:

In diesem Fall steigt der monatliche Preis für das Familienabo von 16,99 Euro auf 25,99 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von rund 53 Prozent.

In Deutschland kostet ein YouTube-Premium-Abo aktuell 23,99 Euro pro Monat. Oder alternativ 12,99 Euro für Einzelpersonen. Hierzulande wurden die Preise erst im November 2023 angehoben. Es bleibt also abzuwarten, ob deutsche User in naher Zukunft auch eine unliebsame Nachricht von Google erhalten werden.

