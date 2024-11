Google lenkt ein: iPhone-Nutzer ab sofort nicht mehr ausgeschlossen

Apples eigene KI kann derzeit in der Europäischen Union noch nicht genutzt werden, dafür hat Google nun ein Einsehen. Wer ein iPhone nutzt, kann sich nämlich ab sofort Googles Gemini-App installieren. Diese gab es bisher nur für Android-Smartphones. Möchtet ihr die KI allerdings ohne Einschränkungen verwenden, werdet ihr monatlich zur Kasse gebeten.

Googles KI-Assistent landet mit eigener App auf dem iPhone

Apples hauseigene und in iOS integrierte KI-Dienste werden hierzulande frühestens im Frühjahr 2025 für Nutzerinnen und Nutzer verfügbar sein. Bis dahin muss man sich auf dem iPhone mit speziellen Apps behelfen. Seit eineinhalb Jahren existiert beispielsweise eine offizielle ChatGPT-App fürs Apple-Smartphone. Jetzt lenkt auch Google ein und veröffentlicht die eigene Gemini-App endlich fürs iPhone.

Google Gemini Google

Auch iPhone-Nutzer haben nun einen eigene Gemini-App. (© Screenshot Apple App Store)

Die neue Anwendung findet sich ab sofort im Apple App Store und ist in der Basisversion kostenlos. Wer mehr KI-Power und damit Gemini Advanced benötigt, muss jedoch ein Abo abschließen. Google One AI Premium gestattet unter anderem Zugriff auf das aktuellere Gemini Modell 1.5 Pro und bietet schnellere Reaktionszeiten. Knapp 22 Euro im Monat muss einem der Komfortgewinn aber schon wert sein. Das notwendige Abo kann direkt per In-App-Kauf auf dem iPhone abgeschlossen werden.

Doch gab es Gemini nicht bereits integriert in Googles eigentlicher App auf dem iPhone? Warum solltet ihr euch also eine explizite App holen und euch nicht mit der speziellen Registerkarte innerhalb der Google-App begnügen? Nur die Gemini-App bietet letztlich eine Reihe erweiterter Funktionen, beispielsweise „Gemini Live“ oder auch die Einbeziehung der Dynamic Island auf dem iPhone. Der KI-Chatbot verbindet sich zudem mit weiteren Google-Apps auf dem iPhone, wie zum Beispiel der Google Suche, YouTube, Google Maps oder Gmail.

Google-Konto ist Pflicht

Wichtig: Um Gemini nutzen zu können, müsst ihr euch mit einem Google-Konto anmelden. Nur so lässt sich der KI-Dienst verwenden.

Mit der Veröffentlichung der Gemini-App schließt Google eine Lücke, denn wie bereits erwähnt, stand die KI iPhone-Nutzern bisher nur eingeschränkt zur Verfügung. Nun aber schließen Apple-Nutzer zu Android auf und sind nicht mehr ausgeschlossen. Wie erfolgreich Googles Bemühungen am Ende sein werden, dürfte sich spätestens nächstes Jahr herausstellen. Dann wird „Apple Intelligence“ in der EU erwartet. Im Gegensatz zu Gemini sind Apples KI-Dienste voll und ganz ins System integriert. Eine weitere App muss man sich dann nicht besorgen.

