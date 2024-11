WhatsApp hilft euch mit neuer Funktion dabei, eine wichtige Entscheidung zu treffen

WhatsApp wird regelmäßig um neue Funktionen erweitert. Das Unternehmen hat nun gleich drei neue Features eingeführt, von denen zumindest bei mir eine ein großes Problem löst. Wenn ihr Nachrichten schreibt und nicht abschickt, werden diese als Entwurf gespeichert. Das ist ein großer Mehrwert.

WhatsApp-Nachrichten werden als Entwurf gespeichert

WhatsApp hat offiziell verkündet, dass mit dem neuesten Update für die App eine neue Funktion eingeführt wird. Wenn ihr in der Gruppe oder an eine Person eine Nachricht schreibt, diese aber nicht abschickt, wird sie automatisch als Entwurf gespeichert und verschwindet nicht mehr:

In der Chat-Übersicht könnt ihr den Anfang eurer geschriebenen, aber noch nicht verschickten Nachricht sehen. Zudem wird diese mit einem "Entwurf" davor sichtbar gemacht.

Anzeige

Die neue WhatsApp-Funktion hat mehrere Vorteile. Ihr könnt anfangen, eine Nachricht zu schreiben, müsst diese aber nicht sofort abschicken, wenn der Inhalt, das Wording oder die Zeit nicht passen. Durch die Erinnerung in der Übersicht aller Chats vergesst ihr die Nachricht aber auch nicht. So könnt ihr selbst die Entscheidung treffen, wann ihr eine Nachricht abschicken wollt. Entscheidet ihr euch am Ende gegen den Versand, müsst ihr die getippte Nachricht nur entfernen. Der Entwurf verschwindet dann automatisch.

Anzeige

Zwei weitere Verbesserungen in WhatsApp

Eine Sprechblase im Chatverlauf zeigt nun an, wenn jemand schreibt. Damit wird die „Schreibt ...“-Anzeige ersetzt. In Gruppenchats wird statt der Sprechblase ein kleines Profilbild angezeigt, wenn die Person schreibt.

Anzeige

In Gruppenchats könnt ihr jetzt genauer bestimmen, worüber ihr informiert werdet. Beispielsweise könnt ihr einstellen, dass ihr nur noch in Gruppenchats benachrichtigt werdet, wenn jemand auf eure Nachricht antwortet oder euch erwähnt. So verpasst ihr nichts, was euch betrifft, wenn ihr den Gruppenchat stummschaltet.

Die neuen WhatsApp-Funktionen sind schon aktiviert. Ihr müsst nur die neueste Version über den Google Play Store oder den App Store von Apple installieren.

Habt ihr doch eine Nachricht verschickt und müsst diese bearbeiten, geht das auch. Im Video zeigen wir euch, wie das geht:

WhatsApp-Nachrichten nachträglich bearbeiten Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.