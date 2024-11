„lw“ Bedeutung: Was steckt hinter der Abkürzung im Chat?

In Chats und Kommentarbereichen im Internet tauchen immer wieder Abkürzungen auf, die oft verwirrend sind. Vielleicht habt ihr auch schon mal eine WhatsApp-Nachricht mit „lw“ erhalten und euch gefragt, was das bedeutet. Wir erklären euch, was „lw“ bedeutet und wann man es verwenden kann.

„lw“ wird vor allem jüngeren Nutzern verwendet und ist inzwischen auch hier und da in der gesprochenen Sprache zu hören.

Was bedeutet „lw“?

Anders als die meisten Abkürzungen im Chat hat „lw“ seinen Ursprung nicht in der englischen Sprache, sondern stammt aus dem Deutschen. „lw“ steht kurz für „langweilig“ oder „Langeweile“. Falls also jemand schreibt, dass etwas oder jemand „lw“ sei, ist man davon nicht angetan. Auch ein „Langweiler“ kann als „lw“ bezeichnet werden. Einige Beispiele für die Verwendung von „lw“ findet ihr bei Twitter:

Beiträge mit dem Kürzel werden oft verwendet, um den genannten Zustand zu verkürzen und darauf hinzuweisen, wie trist und unspektakulär eine Situation gerade ist.

Im Video erklären wir euch weitere Abkürzungen aus der Online-Sprache:

Die meist genutzten Chat-Abkürzungen und ihre Bedeutung

auf YouTube

Die Abkürzung findet sich auch in einigen Abwandlungen. Falls etwas zum Beispiel mega-öde ist, werden einfach einige „w“ dran gehängt:

Bei TikTok wird „#lw“ auch als beliebtes Hashtag verwendet. Ihr findet hier Videos, die die Creator zum Beispiel aus purer Langeweile gemacht haben oder aber, um euch eben jene Langeweile durch coole Inhalte zu vertreiben.

Weitere beliebte Hashtags bei TikTok sind unter anderem „fyp“ und „of“.

„LW“: Abkürzung bei FIFA und im Fußball

FIFA-Spieler dürften die Abkürzung „LW“ aus einem anderen Kontext kennen. Hierbei handelt es sich um eine Positionsangabe eines Spielers auf dem Feld. Der „LW“ ist der „Left Winger“. Es handelt sich also um den „Linksaußen“. Das Gegenstück ist der „RW“. Daneben gibt es auch den „LWB“, hierbei handelt es sich um den „Back“-Akteur, also den linken Außenverteidiger.

