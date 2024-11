„IDK“ im Chat: Was bedeutet die Abkürzung?

Die Netzkultur bringt ständig neue Abkürzungen in unseren Alltag. Ein Kürzel, das besonders oft in Chats und E-Mails auftaucht, ist „IDK“. Hier erfahrt ihr, was hinter den Buchstaben „idk“ steckt und was sie bedeuten.

Seht die Bedeutung von IDK und den meist genutzten anderen Chat-Abkürzungen im Video:

Die meist genutzten Chat-Abkürzungen und ihre Bedeutung Abonniere uns

auf YouTube

Wie so viele andere Abkürzungen auch, stammt „IDK“ aus dem Englischen. Ausgeschrieben versteckt sich hierhinter der Ausdruck „I don’t know“, übersetzt so viel wie „Ich weiß es nicht.“, „Kein Plan“ oder „Keine Ahnung“.

Anzeige

Gängige Chatabkürzungen auf einen Blick. (© Shutterstock)

Anzeige

Was bedeutet „IDK“ im Chat und Co.?

„IDK“ wird demnach von jemandem in Online-Chats eingesetzt, um auszudrücken, dass man etwas nicht weiß oder nicht versteht.

Wird die Abkürzung „tho“ dahinter verwendet, versteckt sich hier der Ausdruck „I don’t know though.“, der den Ausdruck des Nichtwissens noch ausschmückt und verlängert.

Beispielsätze für die Verwendung von „IDK“ wären:

F: „Weißt du, wann Half-Life 3 erscheint?“

A: „Ne, IDK“.

Anzeige

F: „Was heißt die Abkürzung „IDK“ eigentlich?“

A: „idk heißt, „Ich weiß es nicht.“

F: „OMG, weißt du wie spät es ist?“

A: „IDK, 12?“

Wer möchte, kann den Ausdruck „IDK“ auch auf seinem T-Shirt zur Schau stellen.

Alle anderen wichtigen Chat-Abkürzungen, die man für WhatsApp und Co. kennen sollte, zeigt unsere Bilderstrecke:

„IDK“: Bedeutung und Definition der Abkürzung im Chat

Bei uns findet ihr noch weitere Erklärungen von gängigen Chat-Abkürzungen. So erklären wir euch z. B., was hinter den Abkürzungen „SCNR“, „tldr“ oder „TGIF“ steckt. Zudem geben wir euch einen Einblick in die 1337-Sprache und beantworten die Frage, was „Haters Gonna Hate“ bedeutet. Lest bei uns auch nach, was eigentlich „XOXO“ heißen soll. Zusätzlich haben wir gängige WhatsApp-Abkürzungen für euch aufgelistet.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.