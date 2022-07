Was heißt „XOXO“? Bedeutung und Erklärung der Abkürzung

In Zeiten von Chats, Smartphones und E-Mails werden immer wiederkehrende Ausdrücke verkürzt und nur noch in einzelnen Buchstaben geschrieben. Vor allem in der virtuellen Welt, aber auch auf klassischen Briefen findet sich die Abkürzung „XOXO“. Doch was bedeutet die Abkürzung eigentlich?

Im Gegensatz zu Abkürzungen wie „PEBKAC“, „LOL“ oder „FTW“ stecken hinter „XOXO“ keine einzelnen Wörter. Auch die 1337-Sprache hilft bei der Übersetzung von „XOXO“ nicht weiter. Vielmehr müsst ihr euch die Buchstaben als Bilder vorstellen, um die Bedeutung von „XOXO“ erschließen zu können.

Was bedeutet „xoxo“?

Die Buchstabenkombination wird in Mails, SMS, im Chat oder auch in klassischen Briefen auf Papier eingesetzt.

Das „O“ steht dabei für eine Umarmung (englisch: „hug“). Dafür kann man sich 2 Leute von oben vorstellen, die sich in die Arme nehmen und dabei ein „o“ bilden.

Das „X“ steht für einen Kuss. Man kann sich einen Kussmund mit gespitzten Lippen vorstellen, der ungefähr so aussieht.

Häufig wird auch nur „XX“ verwendet. Dann verteilt ihr nur Küsschen und verzichtet auf die virtuellen Umarmungen.

Wenn ihr demnach jemanden freudig begrüßen oder verabschieden wollt, könnt ihr diese Buchstabenkombination einsetzen.

„xoxo“ könnt ihr also zum Beispiel mit euren BFFs schreiben, wenn ihr jemanden also sehr gern habt. Eurem Chef oder dem Lehrer solltet ihr sowas hingegen eher nicht schicken. Einige Beispiele für die Verwendung des Begriffs bei Twitter:

„XOXO“ ist gleichzeitig der Name des 2011 erschienenen Albums des Bielefelder Rappers Casper. Mit dem Album gelang Casper der Durchbruch im Mainstream, gleich in seiner ersten Verkaufswoche landete das Werk auf Platz 1 der Media-Control-Charts. Mit über 200.000 verkauften Exemplaren hat Casper zudem Platin für sein drittes Studioalbum abstauben können. Das vierte Lied auf dem Album trägt ebenfalls den Titel „XOXO“, an der Seite von Casper singt Thees Uhlmann.

„Ich tätowier‘ mir deinen Namen über's Herz

Mit Ankern, damit jeder weiß wo meins‘ hingehört“

Wir haben für euch weitere Bedeutungen verschiedener Chat-Abkürzungen im Überblick. So erklären wir euch, wofür die Abkürzung „DHL“ steht oder was „asap“ heißt. Zudem erläutern wir die Bedeutung des Zeichens „Daumen hoch“.

