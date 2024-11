Signal: Viele neue Funktionen machen Messenger schneller

Der Messenger Signal erhält ein Update und verbessert die Übersichtlichkeit. Neue Optionen wie Chat-Ordner und mehr Geschwindigkeit sollen die Nutzung auf Android, iOS und Desktop einfacher und flotter machen.

Signal: Chat-Ordner für mehr Organisation

Der Messenger Signal hat in der aktuellen Android-Version eine große Neuerung eingeführt: Chat-Ordner. Diese ermöglichen es, Chats nach Kategorien wie Einzelgespräche oder Gruppenchats zu sortieren. Auch personalisierte Ordner sind möglich, um dort zum Beispiel Familien-Chats oder die vom Sportverein unterzubringen.

Die Chat-Ordner können in den Messenger-Einstellungen unter „Chats“ aktiviert werden und sollen mehr Ordnung in die Chat-Liste bringen. Signal-Nutzer können so leichter auf wichtige Chats zugreifen und behalten auch bei vielen Nachrichten immer den Überblick. Die Chat-Ordner sollen bald auch für iOS und die Desktop-Version verfügbar sein, Android ist erst der Anfang.

Speziell für iOS hat Signal an einer weiteren Neuerung gearbeitet. Ungelesene Chats sind jetzt leichter zu finden. Durch einfaches Herunterziehen der Chatliste zeigt die App nur noch ungelesene Nachrichten an. Diese Filterfunktion gab es bisher nur für Android. In Kürze wird sie auch für die Desktop-Version verfügbar sein, heißt es.

Auch für die Desktop-App von Signal gibt es nützliche Verbesserungen: Das neue Update verkürzt laut Signal die Startzeit der Anwedung. Außerdem wurde die Dateigröße des Desktop-Messengers verringert. Die Änderungen beschleunigen somit die Nutzung auf dem Rechner. Auch das Speichern von empfangenen Dateien und Medien soll schneller als bisher erfolgen.

Signal: Datenschutz und Privatsphäre im Fokus

Signal unterscheidet sich von WhatsApp vor allem durch seinen konsequenten Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre. Während WhatsApp zum Meta-Konzern gehört und Nutzerdaten für personalisierte Werbung verwendet, verfolgt Signal ein Non-Profit-Modell, das keine Daten für kommerzielle Zwecke sammelt. Signal finanziert sich ausschließlich über Spenden.

