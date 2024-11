Telefonbetrug: +31657100939 ist keine Verbraucherzentrale!

Die Verbraucherzentralen rufen von sich aus keine Personen an, um sie zu warnen oder ihnen mit Datenschutzproblemen zu helfen. Und ganz sicher würden sie das nicht mit einer holländischen Handynummer wie der +31657100939 tun. Was steckt also dahinter?

Anzeige

Es ist noch gar nicht lange her, dass diese Betrüger es mit der österreichischen Mobilfunknummer +4367762016973 probiert haben. Jetzt wird eine Handynummer aus den Niederlanden angezeigt, aber die +31657100939 ist vermutlich nicht echt. Häufig greifen die Kriminellen in solchen Fällen auf Call-ID-Spoofing zurück, wobei ein Computer die Nummer erzeugt, die euch angezeigt wird. Die wahren Täter sitzen oft in Osteuropa oder der Türkei.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren Abonniere uns

auf YouTube

Mit welcher Masche arbeitet die Nummer +31657100939?

Die Anrufer sprechen Deutsch mit Akzent und geben sich als deutsche Verbraucherzentrale oder auch als „Kündigungsgesellschaft“ aus.

Sie wollen euch weismachen, dass ihr euch bei einem Gewinnspiel angemeldet habt, das nun kostenpflichtig wird und ein Jahr lang viel Geld kostet.

Angeblich ist eure Widerspruchsfrist abgelaufen, aber sie können euch helfen, den Vertrag noch zu kündigen.

Dazu wollen sie eure Anmeldedaten mit euch abgleichen. Dabei stellt sich heraus, dass sie bereits über euren Namen, die Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse verfügen.

Sie führen diese „Verifizierung“ so durch, dass ihr nach Möglichkeit mit „Ja“ antworten sollt. Damit werden häufig Aufnahmen gemacht, die dann zu einer Vertragszustimmung zusammengeschnitten werden.

Danach wollen sie auch eure IBAN abgleichen, die sie allerdings gar nicht besitzen. Sie erzählen euch deshalb die Lüge, die am Telefon aus Datenschutzgründen nicht nennen zu können und fordern, dass ihr sie ihnen vorlest.

Anschließend behaupten die Anrufer, dass eine Kündigung im vollen Umfang womöglich nicht klappt und fragen euch, ob sie in diesem Fall die Laufzeit für euch auf 3 Monate zu je 89,00 € reduzieren lassen sollen.

Auf Fragen nach der Quelle der Daten und dem Veranstalter der Gewinnspiele reagieren sie aggressiv, werden beleidigend und legen meist auf.

Anzeige

Euch so ein 3-Monats-Abo anzudrehen, ist das eigentliche Ziel der Anrufer. Ihr solltet dieses Gespräch gar nicht so weit kommen lassen und spätestens nach den ersten Sätzen auflegen. Blockiert diese Nummer und bestätigt keinerlei Daten.

Die Nummer +31657100939 blockieren

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.