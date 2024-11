WhatsApp geht plötzlich nicht mehr? Das könnte der Grund sein

WhatsApp stürzt ab oder zeigt nur noch einen grünen Bildschirm? Das liegt an einem neuen Update, das gerade auf Android-Handys für Probleme sorgt. Betroffene Nutzer haben nur eine Möglichkeit, um WhatsApp wieder normal verwenden zu können.

WhatsApp: Update macht Messenger unbrauchbar

Einige Besitzer von Android-Smartphones klagen über massive Probleme mit WhatsApp. Sobald ein Chat geöffnet wird, erscheint nur noch ein grüner Bildschirm. Die App lässt sich praktisch nicht mehr verwenden. Auch nach einem Neustart begrüßt der Messenger die frustrierten Nutzer mit einem grünen Bild – oder stürzt gleich ganz ab.

Die gute Nachricht: In der finalen Version von WhatsApp für Android taucht der nervige Bug nicht auf. Er ist nur in der gerade veröffentlichten Beta-Version 2.24.24.5 vorhanden. Wer diese Version nicht auf seinem Handy installiert hat, muss sich also keine Sorgen machen. Anders sieht es für Teilnehmer des Beta-Programms aus, die das Update bereits installiert haben.

Die fehlerhafte Beta-Version kann offenbar nicht mehr repariert werden. Betroffenen Nutzern bleibt daher im Moment eigentlich nur ein Ausweg: Zurück zu einer stabilen Version des Messengers. Dazu muss die Beta-Version vom Smartphone gelöscht werden (Quelle: Android Authority).

Eine echte Alternative gibt es derzeit nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass WhatsApp in Kürze eine neue, fehlerbereinigte Beta-Version anbieten wird. Nach dem Update sollte der Messenger dann wieder wie gewohnt funktionieren. Wann genau die neue Version erscheinen wird, ist nicht bekannt. WhatsApp hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Nicht nur WhatsApp: Beta-Versionen haben Fehler

Generell sind Beta-Versionen von Apps immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bieten sie spannende Einblicke in kommende Funktionen, andererseits sind sie naturgemäß etwas fehleranfällig. Entwickler nutzen sie, um eben jene Fehler frühzeitig zu erkennen, damit sie in der finalen Version nicht Millionen Nutzer beeinträchtigen.

Viele Tipps und Tricks zu WhatsApp seht ihr im Video:

