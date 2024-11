Besitzer des Galaxy S23 überrascht: Aktuelles Software-Update sorgt für Probleme

Samsung verteilt regelmäßig neue Software-Updates, mit denen viele Verbesserungen eingeführt werden. Wenn ihr ein Galaxy S23, S23 Plus oder S23 Ultra besitzt und One UI 6.1.1 installiert habt, könntet ihr aber auch von einem Problem betroffen sein. Nachdem Samsung dies zunächst abgetan hat, wurde es jetzt bestätigt und es wird an einer Lösung gearbeitet.

Samsung Galaxy S23 mit Problemen

Besitzerinnen und Besitzer eines Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra könnten mit einem neuen Problem konfrontiert sein, das mit dem Update auf One UI 6.1.1 auftritt. Der Klang der Lautsprecher soll sich im Vergleich zu einer älteren Softwareversion stark verschlechtert haben. Er soll „blechern und verwaschen“ klingen. Also nicht so, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Nun wurde das Problem identifiziert.

Laut den Informationen von SamMobile hat das Problem mit Dolby Atmos zu tun. Habt ihr diese Klangoptimierung eingeschaltet, dann soll der Ton nach der Installation des neuesten Updates erheblich schlechter klingen. Das soll mit einer Aktualisierung der Dolby-Atmos-Bibliothek zusammenhängen. Die neue Version soll für den Fehler verantwortlich sein.

Zunächst hatte Samsung das Problem geleugnet und die Beschwerden laut SamMobile abgewiesen. Später ist der Kundensupport jedoch darauf eingegangen und hat den Fehler anerkannt. Es ist davon auszugehen, dass Samsung an einer Lösung arbeitet, damit der Klang mit Dolby Atmos wieder anständig ist.

Android 15 steht vor der Tür

One UI 6.1.1 ist das letzte Software-Update für Samsung-Smartphones mit Android 14. Bald beginnt der Beta-Test von Android 15 und One UI 7. Bleibt nur zu hoffen, dass es bei der umfangreichen Aktualisierung nicht auch zu Problemen kommt. 2025 soll die finale Version veröffentlicht werden. Alle Handys ab dem Galaxy S21 werden damit versorgt.

Das erwartet euch mit Android 15:

