Samsung bekommt es nicht hin: Komplett neues Galaxy S25 wird nicht so wie gedacht

Samsung soll neben dem Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra noch ein viertes Modell planen. Mit dem Galaxy S25 Slim soll eine komplett neue Version des Smartphones angeboten werden, das sich in erster Linie über das extrem dünne Gehäuse definiert. Laut neuesten Informationen kann Samsung das eigentliche Ziel jedoch nicht erreichen.

Samsung Galaxy S25 Slim dicker als gehofft

Nicht nur Apple hat ein Problem mit seinem dünnen iPhone 17 Air, sondern auch Samsung mit dem Galaxy S25 Slim. Beide Hersteller wollen extrem dünne Smartphones bauen, die unter 6 mm liegen. Der Plan scheint nun doch nicht aufzugehen. Samsung hat es demnach nicht geschafft, einen dünnen Akku mit hoher Energiedichte zu entwickeln.

Für das Galaxy S25 Slim bedeutet das, dass der Akku mit der alten Technologie dicker ausfällt, um das Mindestmaß an Kapazität zu erreichen, das sich Samsung für ein solches Smartphone vorstellt. Konkrete Zahlen werden dabei nicht genannt. Das Galaxy S24 misst 7,6 mm und ist bereits ziemlich dünn.

Mit einer neuen Akkutechnologie hätte Samsung ein extrem dünnes Galaxy S25 Slim bauen können, das keinen Kompromiss bei der Kapazität des Energiespeichers machen müsste. So muss das Handy doch etwas dicker werden. Vielleicht ist der Unterschied zum normalen Modell also gar nicht so groß, wie es der Zusatz Slim vermuten lässt.

Samsung Galaxy S25 Slim mit Ultra-Kamera

Während Samsung beim Akku des Galaxy S25 Slim einen Kompromiss eingehen muss, soll es bei der Kamera nur das Beste geben. Es ist die Rede von einer Ultra-Kamera. Vermutet wird die 200-MP-Kamera des Galaxy S25 Ultra. Entsprechend wäre das Galaxy S25 Slim eine dünnere Version des Galaxy S25, aber mit viel besseren Kamera.

Was am Ende wirklich dabei herauskommt, erfahrt ihr frühestens Anfang 2025 wenn Samsung die Galaxy-S25-Smartphones vorstellt. Ob das Slim-Modell dabei ist, ist im Übrigen nicht bekannt. Samsung könnte dies für später im Jahr aufbewahren, wie es beim FE-Modell der Fall ist.

