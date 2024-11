Update für Samsung-Smartphones sperrt praktische Funktion: So einfach löst ihr das Problem

Ein Sicherheitsupdate für Samsung-Smartphones sorgt aktuell für Unmut bei einigen Autofahrern: Die neue Auto-Blocker-Funktion kann die kabelgebundene Android-Auto-Verbindung komplett unterbinden. Immerhin tritt das Problem nur bei besonders vorsichtigen Nutzern auf und kann in Windeseile wieder behoben werden.

Samsungs November-Update legt Android Auto lahm

Das November-2024-Sicherheitsupdate für Samsung-Geräte bringt eine verschärfte Auto-Blocker-Funktion mit sich. Bei aktivierten „Maximum Restrictions“ werden sämtliche USB-Verbindungen blockiert – einzig das Aufladen bleibt möglich. Besonders bitter für Auto-Pendler: Auch die beliebte Android-Auto-Funktion per Kabel funktioniert dann nicht mehr (Quelle: SamMobile).

Der Hintergrund der Maßnahme ist durchaus nachvollziehbar: Samsung will seine Nutzer vor sogenanntem „Juice-Jacking“ schützen – einer Angriffsmethode, bei der Kriminelle manipulierte öffentliche Ladestationen nutzen, um Daten zu stehlen oder Schadsoftware aufzuspielen. Die neue Schutzfunktion ist Teil der kontinuierlichen Sicherheitsverbesserungen, die Samsung mit One UI 6.1.1 eingeführt hat und in One UI 7.0 weiter ausbauen wird.

Kurzer Ausflug in die Samsung-Einstellungen schafft Abhilfe

Zum Glück gibt es eine einfache Lösung: Die höchste Variante der Auto-Blocker-Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss erst manuell eingeschaltet werden. Wer sie versehentlich aktiviert hat, findet den Weg zurück zur gewohnten, kabelgebundenen Android-Auto-Nutzung über: Einstellungen → Sicherheit und Datenschutz → Auto-Blocker → Maximale Einschränkungen → Deaktivieren. Alternativ steht weiterhin die kabellose Android-Auto-Verbindung zur Verfügung – sofern das Auto diese Funktion unterstützt.

Ob Samsung für Android Auto eine Ausnahmeregelung über ein zukünftiges Update auf Samsung-Smartphones aufspielt, bleibt abzuwarten. Aktuell müssen Nutzer mit der kleinen Einschränkung leben.

