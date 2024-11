Stiftung Warentest legt sich fest: Das sind die besten Smartphones

Die Stiftung Warentest hat ihre neuen Smartphone-Favoriten gekürt. Darunter sind neue iPhones, aber auch Handys von Samsung und Google. Am Ende bekam aber nur ein einziges Modell das Urteil „sehr gut“.

Stiftung Warentest: Nur ein iPhone ist „sehr gut“

Im neuen Smartphone-Vergleich der Stiftung Warentest hat das Apple iPhone 16 Pro Max die Nase vorn. Kein anderes Handy kann mit der Note „sehr gut (1,4)“ aufwarten. Die Tester überzeugten vor allem die hervorragende Kameraleistung und das klare, farbintensive Display.

Fast genauso stark sind das Samsung Galaxy S24 Ultra und das iPhone 16 Plus / Pro, die mit der Note „gut (1,6)“ ebenfalls zu den Top-Modellen der Liste gehören. Alle drei Handys überzeugen in den Bereichen Display und Handhabung – zwei zentrale Kriterien des Tests. Das iPhone 16 erhält in der Standardvariante das Qualitätsurteil „gut (1,7)“ und landet damit auf dem fünften Platz.

Als erstes Smartphone, das nicht von Apple oder Samsung stammt, schaffte es das Sony Xperia 1 VI in der Top-Liste der Stiftung Warentest. Bestnoten gibt es für den Akku, der ein glattes „sehr gut (1,0)“ erhält. Auch das Display und die Handhabung gefielen den Testern.

Das OnePlus 12 und das Asus Zenfone 11 Ultra finden sich ebenso in den Top 10 wie das Google Pixel 8 Pro. Das neue Google Pixel 9 Pro XL schneidet nicht besser ab als sein Vorgänger. Es bleibt zwar bei „gut (1,9)“, aber vor allem die Akkuleistung ist nur „befriedigend (3,1)“ (Quelle: Stiftung Warentest).

Diese Mittelklasse- und Einsteigerhandys lohnen sich

Auch im Mittelklasse- und Einsteigersegment gibt es gut bewertete Smartphones. Hier stechen vor allem das Samsung Galaxy A35 5G und das Motorola Moto G84 5G hervor, die mit „gut (2,2)“ bzw. „gut (2,3)“ bewertet wurden. Sie punkten mit zuverlässiger Leistung und langer Akkulaufzeit bei erschwinglichem Preis.

Im Video: Das halten wir vom Samsung Galaxy A35 5G.

