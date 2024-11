Riesiges Software-Update steht an: Samsung legt nächste Woche mit diesen Handys los

Samsung ist in diesem Jahr recht spät dran, wenn es um den Beta-Test von Android 15 und One UI 7 geht. Eigentlich wurde die Veröffentlichung der neuen Software schon vor Wochen erwartet. Plötzlich wurde alles verschoben. Nun gibt es neue Details dazu, wann der Test startet und welche Modelle teilnehmen sollen. Am finalen Release ändert das nichts.

Samsung startet bald mit dem Test von Android 15 und One UI 7

Eigentlich wurde schon vor Wochen erwartet, dass Samsung mit dem Test von Android 15 und One UI 7 beginnt. Dann hat das südkoreanische Unternehmen aber mitgeteilt, dass man es in diesem Jahr nicht so eilig hat. Erst 2025 erscheint die finale Version und der Beta-Test startet entsprechend später. Nun konkretisiert ein Insider die Aussage und verrät einen Zeitplan.

Samsung soll den Beta-Test von Android 15 und One UI 7 in der Woche nach dem 17. November 2024 starten (Quelle: UniverseIce). Heißt also, dass irgendwann in der nächsten Woche erste Handys mit der neuen Software versorgt werden dürften. Samsung soll den Test zunächst auf die USA und Südkorea beschränken. Etwas später könnte die neue Version auch in anderen Regionen getestet werden.

Als ganz sicher gilt, dass zunächst die Galaxy-S24-Smartphones mit Android 15 und One UI 7 ausgestattet werden. Kurze Zeit später dürften auch die Galaxy-S23-Modelle versorgt werden. Danach könnten weitere Smartphones wie das Galaxy A55 folgen. Samsung testet neue Software nämlich nicht mehr nur auf High-End-Modellen, sondern auch auf günstigeren Mittelklasse-Handys.

Finale Version von Android 15 erst 2025

Auch wenn Samsung irgendwann nach dem 17. November 2024 mit dem Test von Android 15 und One UI 7 beginnen wird, heißt das nicht, dass sich dadurch der finale Release verändert. Das Unternehmen hat bereits bestätigt, dass die neue Software erst 2025 mit den Galaxy-S25-Modellen erscheint. Vermutlich erst danach wird das Update für ältere Modelle veröffentlicht. Wir behalten die Entwicklung im Blick.

Bis dahin könnt ihr bei eurem Samsung-Handy den Turbo einschalten:

