Oooono verbindet sich nicht automatisch: Was tun?

Der „Co-Driver“ von Oooono ist ein kleines Gerät, das auf Blitzer und andere Gefahren im Straßenverkehr hinweist. Dabei handelt es sich um einen kleinen Button, der im Fahrzeug platziert wird. Für die Einrichtung und Anzeige verschiedener Informationen wird eine Verbindung mit dem Smartphone benötigt. Was kann man tun, wenn sich Ooono nicht mit dem Handy verbinden will?

Die Verbindung zum Smartphone läuft über Bluetooth. Hat man die dazugehörige App installiert und den Ooono-Warner einmal eingerichtet, wird die Verbindung normalerweise zukünftig automatisch hergestellt. Manchmal schlägt das aber fehl. Hier gibt es den Download der Ooono-App für Android und iOS: Zum Google Play Store | zum App Store.

Ooono verbindet sich nicht? Das sollte man überprüfen

Damit sich Ooono automatisch mit dem Smartphone verbindet, muss man das Gerät zunächst einrichten.

Dazu benötigt man die Ooono-App auf dem Smartphone. Bei der Installation sollte man darauf achten, dass die App einen Zugriff auf den Handy-Standort bekommt. Wählt dabei die Optoin „Immer“. Stellt darüber hinaus sicher, dass Bluetooth am Smartphone aktiviert ist. Die App sollte Benachrichtigungen anzeigen dürfen. Auch die Optionen für die „Hintergrundaktualisierung“ und „Mobile Datennutzung“ müssen aktiviert sein.

Überprüft die genannten Bereiche in den iOS- oder Android-Einstellungen.

Ooono Co-Driver No 1 vorgestellt

Um die Verbindung erstmals zwischen dem Co-Driver und Smartphone herzustellen, platziert das Gerät an einer geeigneten Stelle im Auto. Drückt dann 3 Sekunden lang auf die Taste an dem Knopf. Haltet euer Smartphone währenddessen in der Nähe des Ooono-Warners. Danach sollte die Verbindung automatisch hergestellt werden. Steigt ihr also zukünftig in euer Fahrzeug, erkennt das Smartphone den Warner direkt.

Ooono: Verbindung zum Handy lässt sich immer noch nicht herstellen? (Android & iOS)

Wird keine Verbindung hergestellt oder versucht sich der Warner immer wieder neu mit dem Smartphone zu verbinden, überprüft Folgendes:

Stellt sicher, dass die Bluetooth-Einstellung am Smartphone aktiviert ist.

ist. Es sollte kein Stromsparmodus und Flugmodus am Smartphone aktiviert sein.

Bei einer schwachen Batterie kann es zu Verbindungsproblemen kommen. Tauscht die Batterie beim Ooono also aus und untersucht, ob das Problem immer noch vorliegt.

miteinander verwendet werden. Überprüft in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones also, ob weitere Geräte aktiv sind und entfernt sie gegebenenfalls. Stellt sicher, dass sich sowohl Android oder iOS und die Ooono-App auf dem aktuellen Stand befinden und führt gegebenenfalls ein Update durch.

Manchmal hilft auch ein Neustart des Ooono-Geräts, Probleme zu beheben:

Entfernt dafür die Batterie aus dem Co-Driver. Haltet die Taste am Gerät 10 Sekunden lang gedrückt. Steckt die Batterie wieder in das Gerät. Haltet die Taste erneut 10 bis 15 Sekunden lang gedrückt. Überprüft dann, ob sich die Verbindung jetzt herstellen lässt.

Hat das Gerät vorher richtig funktioniert und tauchen Verbindungsprobleme plötzlich auf, hilft es oft auch, Ooono zunächst aus der Bluetooth-Liste am Smartphone zu entfernen und neu mit dem Handy zu koppeln.

Helfen die genannten Lösungen nicht, ist das Ooono-Gerät möglicherweise defekt. Kontaktiert den Ooono-Support für weitere Hilfe oder einen Austausch:

Das geht schriftlich mit einer E-Mail an die Adresse support@ooono.de.

Alternativ ruft ihr die Hotline unter der Nummer +49 40 743 05309 an (Inlandstarif).

