Sternchen im Führerschein: Was bedeutet *) auf der Rückseite?

Während Eintragungen auf der Vorderseite eines Führerscheins normalerweise selbsterklärend sind, tauchen auf der Rückseite womöglich einige unbekannte Stellen auf. In einigen Spalten steht ein Datum, manchmal sieht man dort aber auch nur ein Stern-Symbol mit einer geschlossenen Klammer. Was bedeutet dieses *) auf der Rückseite eines Führerscheins?

E-Mobility Facts

Das Zeichen findet sich in der Spalte mit der Überschrift „10“. Diese gibt die Führerscheinklasse an, für die das Dokument erworben und ausgestellt wurde.

Anzeige

*) Stern auf der Führerschein-Rückseite: Bedeutung

Oft steht in Spalte 10 in der Zeile der jeweiligen Führerscheinklasse ein Datum. Das gibt an, wann die entsprechende Fahrerlaubnis erteilt wurde. Es gibt jedoch auch Führerscheine, bei denen in mehreren Zeilen nur ein *) steht. Ein Datum steht stattdessen von Hand geschrieben auf der linken Seite der Karte auf einem Aufkleber. Dieses Feld ist die Spalte 14. auf dem Dokument. Das eingetragene Datum gilt dann für alle Felder, die rechts daneben in Spalte 10 mit dem Stern-Symbol markiert sind.

Anzeige

Seht ihr also ein Sternchen-Symbol in eurem Führerschein, habt ihr die Fahrerlaubnis für die jeweiligen Klassen an dem Datum erhalten, das im Feld links oben handschriftlich eingetragen wurde. Für die Klassen in den anderen Feldern, in denen ein Strich steht, hat man keine Fahrerlaubnis.

Stern auf Führerschein: Was bedeutet *) auf der Rückseite?

Normalerweise wird die Plastikkarte für den Führerschein bereits vor den Prüfungen gedruckt. Da Prüfungen manchmal beim ersten Termin fehlschlagen, kann man das Datum für die Erteilung der Fahrerlaubnis nicht einfach so bereits in Spalte 10 vorab abdrucken. Stattdessen liefert man mit dem Feld für die handschriftliche Eintragung die Möglichkeit, das Datum erst unmittelbar nach der bestandenen Prüfung einzutragen.

Anzeige

kwmobile Fahrzeugschein Hülle mit Kartenfächern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2024 09:17 Uhr

Es gibt auch Führerscheine, bei denen ein Termin bereits in Spalte 10 abgebildet ist. Das betrifft neu ausgestellte Führerscheine, bei denen die Prüfung bereits bestanden worden ist. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man seinen bisherigen Führerschein verloren hat und einen Ersatz erhält. Zudem müssen Führerscheine nach Alter oder Datum der Ausstellung nach und nach ausgetauscht werden (mehr zu den Fristen bei t-online). Auch bei solchen Dokumenten wird das zunächst handschriftlich eingetragene Datum maschinell in die jeweiligen Felder in Spalte 10 gedruckt.

Führerschein: Was bedeutet was?

Auf dem Führerschein findet man 14 verschiedene Felder mit persönlichen Daten und den Angaben für die erteilten Führerscheinklassen. Die Punkte haben keine Überschrift. Diese Informationen verstecken sich hinter den einzelnen Punkten:

Name Vorname Geburtsdatum und Geburtsort a) Bestelldatum des Führerscheinkarte

b) Gültigkeitsdatum des Führerscheindokuments

c) Fahrerlaubnisbehörde Führerscheinnummer Passfoto des Inhabers Unterschrift des Inhabers Wohnort (wird in Deutschland nicht verwendet) Führerscheinklassen Datum, an dem die Fahrerlaubnis erteilt wurde oder Sternchen *) Gültigkeit, falls Fahrerlaubnis zeitlich beschränkt ist Beschränkungen, Auflagen und Zusatzangaben Feld für Angaben nach Umzug in ein anderes EU-Land Erteilungsdatum, das für *)-Felder in Spalte 10 gilt

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.