Ooono ausschalten & neu starten: So geht es

Der Co-Driver von Ooono ist ein kleines Gerät, das dabei helfen soll, Blitzer und weitere Gefahren im Straßenverkehr frühzeitig zu erkennen. Es handelt sich um einen kleinen Batterie-betriebenen Button, der im Fahrzeug platziert wird. Wie kann man Ooono ausschalten, wenn die Fahrt beendet ist oder das Gerät nicht richtig funktioniert?

Damit das Gerät über einen möglichst langen Zeitraum läuft, möchte man gegebenenfalls Energie der Batterie sparen und das Gerät ausschalten. Auch wenn der Co-Driver nicht richtig funktioniert sollte man wissen, wie man ihn ausschalten und neu starten kann, um mögliche Probleme zu beheben.

Wie kann man Ooono ausschalten?

Der Hersteller selbst gibt an, dass man Oooono nicht ausschalten muss, um Energie zu sparen (Quelle: Ooono Support). Sobald man das Fahrzeug anhält, geht das Gerät nach kurzer Zeit automatisch in den Ruhemodus. Dabei wird Energie gespart. Sobald ihr euch wieder in Bewegung setzt, wird auch Ooono wieder aktiviert. Dadurch, dass der Ooono aus dem Standby-Modus direkt wieder in Betrieb genommen wird und nicht erst mühselig hochfahren muss, arbeitet der Co-Driver sogar weniger und die Batterie wird geschont.

Ooono Co-Driver No 1 vorgestellt

Lediglich wenn ihr das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht nutzt oder es zu Fehlern im Betrieb kommt, könnt ihr es ausschalten. Das geht so:

Haltet die Ooono-Taste 20 Sekunden lang gedrückt. Die LED am Gerät blinkt rot auf. Zudem ertönt ein Ton. Damit wird bestätigt, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Nutzt ihr Ooono länger nicht, entfernt die Batterie aus dem Co-Driver.

Ooono ausschalten und wieder einschalten

Wollt ihr Ooono wieder starten, geht so vor:

Falls noch nicht geschehen, setzt die Batterie in das Gerät. Haltet die Ooono-Taste für 10 bis 15 Sekunden. Die LED blinkt grün und es ertönt ein Hinweiston. Damit wird bestätigt, dass Ooono eingeschaltet ist.

Ein Neustart kann zum Beispiel helfen, wenn sich Ooono nicht automatisch mit dem Smartphone verbinden will oder Warnungen nicht korrekt anzeigt. In der Ooono-App könnt ihr überprüfen, ob der Blitzerwarner aktiv ist. Dazu muss die App mit dem Co-Drive per Bluetooth verbunden sein.

