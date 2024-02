Ooono: Wie kann man einen Blitzer melden?

Der „Ooono Co-Driver“ ist ein kleiner Knopf, der mit einem Piep-Ton auf Blitzer und andere Gefahrenstellen im Straßenverkehr hinweist. Dabei kann man seinen eigenen Teil beitragen und eigene Radarfallen melden oder eingetragene Gefahren bestätigen. Wie meldet man Blitzer bei Ooono?

Das Gerät wird über eine App verwaltet. Sobald ihr euch einer Gefahrenstelle nähert, ertönt ein Ton am Button. Zudem seht ihr in einer Benachrichtigung, welche Art von Gefahr auf dem Weg lauert. Um anderen Nutzern zu helfen, könnt ihr fehlende Blitzer nachtragen.

Ooono: Blitzer und andere Gefahren melden

Sobald ihr euch einem Blitzer nähert, hört ihr einen Hinweiston. Bleibt der Ton aus, wurde der Blitzer vermutlich noch nicht eingetragen. Das könnt ihr nachholen. Um Blitzer bei Ooono zu melden, müsst ihr das Smartphone nicht in die Hand nehmen. Stattdessen geht ihr so vor:

Drückt einfach einmal auf den Co-Driver . Damit wird eine Radarfalle gemeldet.

. Damit wird eine Radarfalle gemeldet. Wurde der Blitzer bereits von einem anderen Nutzer gemeldet, könnt ihr die Position durch einmaliges Tippen auch bestätigen .

. Die Information wird sofort über das Smartphone an das Ooono-System weitergeleitet, sodass andere Fahrer zeitnah über die Radarfalle informiert werden.

Daneben könnt ihr den Co-Driver auch doppelt antippen. Dann meldet ihr der Communty eine Gefahrenstelle auf der aktuellen Position der Straße. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine Unfallstelle, eine Baustelle oder andere Situationen handeln, die den Straßenverkehr beeinflussen können.

Woher weiß Ooono, wo Blitzer sind?

Die Datenbank wird also von allen Nutzern des Ooono-Geräts zusammengetragen. Um Blitzer zu melden, muss der Co-Driver mit dem Smartphone verbunden sein. Die Verbindung wird per Bluetooth hergestellt. Auf dem Handy benötigt ihr die Ooono-App. Über die App und den Gerätestandort werden die Positionen der Radarfallen und anderen Hindernisse auf den Straßen an das Ooono-Gerät weitergeleitet.

Tipp: Falls das Gerät nicht richtig reagiert oder gar keine Blitzer meldet, hilft es oft, Ooono neu zu starten.

