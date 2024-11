Beliebtestes Samsung-Handy der Welt kostet keine 150 Euro

Samsung ist der größte Smartphone-Hersteller der Welt. Doch welches Modell hat sich in den letzten drei Monaten am besten verkauft? Viele würden jetzt denken, dass es das Galaxy S24 ist. Tatsächlich kaufen die meisten Samsung-Kunden ein besonders günstiges Modell.

Galaxy A15 4G ist beliebtestes Samsung-Handy

Die Auswahl an Samsung-Smartphones ist riesig. Trotzdem präferieren die Fans einige Modelle ganz besonders. Die setzen sich in den Smartphone-Bestsellern dann immer durch. Im 3. Quartal 2024 trifft das erneut zu. Der Nachfolger des Galaxy A14 4G übernimmt den Platz des beliebtesten Samsung-Handys. Für das Galaxy A15 4G haben sich die meisten Menschen entschieden (Quelle: Counterpoint).

Apple führt aber Samsung schneidet ziemlich gut ab. (© Counterpoint)

Das iPhone 15, 15 Pro Max und 15 Pro sichern sich Platz eins bis drei. Dann kommen schon die ganzen Samsung-Handys, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Das Galaxy A15 4G sichert sich den vierten Platz. Das Handy kostet aktuell keine 150 Euro (bei NBB anschauen).

Das Samsung Galaxy A15 5G, das in Deutschland angeboten wird, ist knapp dahinter. Die Analysten trennen die beiden Ausführungen mit 4G- und 5G-Modem. Danach folgt das Galaxy A35 5G, was wirklich überraschend ist, denn eigentlich müsste das Galaxy A55 5G vor dem Modell liegen, wie es im letzten Jahr bei den Vorgängern der Fall war. Dieses Mal taucht das Galaxy A55 5G (Test) gar nicht in den Top 10 auf.

Samsung hat das Galaxy A35 5G tatsächlich viel besser ausgestattet als im letzten Jahr und der Preis ist für die Ausstattung auch verführerisch niedrig (bei MediaMarkt anschauen). Erst auf dem zehnten Platz landet das Samsung Galaxy S24.

Wieder nur ein Xiaomi-Handy dabei

Während Apple und Samsung die Top 10 der meistverkauften Smartphones dominieren, ist von Xiaomi wieder nur ein Modell dabei. Es handelt sich um das Redmi 13C 4G. Auch ein sehr günstiges und solide ausgestattetes Modell. Im vergangenen Jahr war es der Vorgänger auf dem gleichen Platz. Xiaomi-Kunden bevorzugen also auch eines der günstigsten Handys des chinesischen Herstellers.

