Samsung vertröstet Android-Nutzer: Auf diese praktischen Funktionen müsst ihr länger warten

Die nächste große Version der Android-Oberfläche von Samsung steht in den Startlöchern. Im Mittelpunkt steht eine Neugestaltung der Benutzeroberfläche – auf KI-Innovationen müssen Nutzer aber vorerst verzichten, heißt es.

Samsung: One UI 7 ohne große KI-Neuerung

Während One UI 6.1 und 6.1.1 bereits einige KI-basierte Funktionen wie verbesserte Smart Widgets mitbrachten, wird das kommende One UI 7 in diesem Bereich offenbar weniger bieten. Insidern zufolge will Samsung neue KI-Features wie eine automatisch generierte Zusammenfassung von Benachrichtigungen und KI-gestützte Emojis erst mit der nachfolgenden Version One UI 7.1 an seine Nutzer verteilen (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Die „AI Notification Summary“ wird Benachrichtigungen automatisch bündeln und in einer übersichtlichen Zusammenfassung präsentieren – ganz ähnlich der Funktion in iOS 18. Mit der KI-Emoji-Funktion können Nutzer außerdem Emojis individuell kombinieren, wohl stark inspiriert von Googles Emoji Kitchen.

Warum erscheinen die KI-Funktionen doch erst später? Die Verzögerung könnte mit der Einführung der Galaxy-S25-Serie zusammenhängen, die für Anfang 2025 erwartet wird. One UI 7.1 wird vermutlich zeitgleich oder kurz danach veröffentlicht und soll speziell auf die Ausstattung der neuen Flaggschiffe abgestimmt sein. Samsung hat sich offenbar zum Ziel gesetzt, Hardware und Software noch nahtloser miteinander zu verzahnen.

Anzeige

Samsung One UI 7 Fokus auf Design

Mit One UI 7 legt Samsung den Fokus eher auf ein überarbeitetes Design. Die Benutzeroberfläche erhält einen frischen Look mit neuen App-Icons und einem neu gestalteten Quick Panel, das in zwei Bereiche unterteilt ist: Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen. Außerdem wird die Kamera-App neu gestaltet, um die Bedienung mit nur einer Hand zu erleichtern. Manche Kamera-Funktionen sollen aber auch verschwinden. Eine erste Beta-Version von One UI 7 wird in den nächsten Tagen erwartet.

Das halten wir vom Samsung Galaxy S24 FE:

Samsung Galaxy S24 FE: Das Fan-Smartphone ist zurück! Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.