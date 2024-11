Samsung macht euch das Leben mit Android 15 und One UI 7 auf eurem Smartphone etwas schwerer

Samsung arbeitet aktuell fleißig daran, Android 15 und One UI 7 für viele Smartphones und Tablets fertigzustellen. Immer wieder tauchen neue Details darüber auf, wie sich das große Software-Update auf die Geräte auswirken wird. Wie jetzt bekannt wurde, verbannt Samsung Features aus der Kamera-App und bietet diese zusätzlich als eigenständige Anwendungen an. Die müsst ihr euch aber selbst besorgen.

Samsung mistet in der Kamera-App aus

Wenn ihr gerne mit eurem Samsung-Handy fotografiert und die vielen zusätzlichen Funktionen nutzt, dann müsst ihr jetzt aufpassen. Nach dem Update auf Android 15 und One UI 7 werden in der Kamera-App bestimmte Funktionen verschwinden. Wie Samsung jetzt schon im Voraus mitteilt, werden einzelne Features aus der Kamera-App in eigenen Anwendungen veröffentlicht.

Die Funktionen AR Zone, AR Doodle, Deco Pic und Quick Measure werden ab Android 15 und One UI 7 nicht mehr in der Kamera-App eures Samsung-Handys integriert sein. Stattdessen werden alle vier Funktionen in eigenen Apps veröffentlicht. Wenn ihr eine der Funktionen verwendet habt, dann müsst ihr nun einen zusätzlichen Schritt machen.

Samsung bietet die vier Funktionen in einzelnen Apps über den Galaxy Store an. Ihr müsst die oben genannten Anwendungen dort suchen und zusätzlich installieren. Samsung entschuldigt sich schon im Voraus für die Umstände (Quelle: SamMobile).

Android 15 erscheint erst 2025

Während aktuell schon erste Smartphone-Hersteller das Update auf Android 15 verteilen, hat Samsung vor einiger Zeit angekündigt, dass die neue Software-Version erst 2025 mit den Galaxy-S25-Modellen eingeführt wird.

Gerade erst wurde bekannt, dass zumindest der Beta-Test in Kürze starten soll. Spätestens dann erfahrt ihr, welche Neuerungen euch mit One UI 7 noch erwarten.

Das erwartet euch allein mit dem Update auf Android 15:

