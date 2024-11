Samsung arbeitet an neuem Smartphone-Design, das mich endlich wieder begeistert

Samsung-Smartphones sehen aktuell alle gleich aus. Die Unterschiede zwischen einem Galaxy A16 für unter 200 Euro und einem Galaxy S24 Ultra für fast 1.500 Euro sind nur bei genauerer Betrachtung zu erkennen. Umso mehr freue ich mich darüber, dass Samsung wohl wirklich an einem doppelt faltbaren Smartphone arbeitet, in dem drei Geräte vereint werden.

Samsung-Patent bestätigt doppelt faltbares Smartphone

Huawei hat zumindest bei mir mit dem doppelt faltbaren Smartphone Mate XT für riesige Begeisterung gesorgt. Normale Handys sind mit der Zeit langweilig geworden und faltbare Smartphones haben für mich aktuell keinen Mehrwert. Ganz im Gegenteil sieht es bei doppelt faltbaren Geräten aus. Diese lassen sich von einem kompakten Handy zu einem großen Tablet ausklappen. Die Gerüchte, dass Samsung genau so ein Smartphone baut, werden durch ein Patent bestätigt.

Anzeige

Beim US-Patent- und Markenamt wurde das neue Smartphone-Design enthüllt:

Beim US Patent and Trademark Office (USPTO) ist die Zeichnung aufgetaucht. (© Samsung/USPTO)

Anzeige

Das an zwei Stellen faltbare Smartphone mit den drei Displayeinheiten funktioniert dabei genauso wie das von Huawei. Eine Seite lässt sich nach innen klappen, die andere Seite nach außen. Entsprechend entsteht ein Z-Muster und das Handy kann wie eine Ziehharmonika aufgeklappt und zusammengefaltet werden (Quelle: USPTO).

Genau wie bei Huawei entstehen dadurch drei Modelle in einem Gehäuse. Einmal ein ganz normales Smartphone. Dann ein Galaxy Z Fold, wenn ihr nur eine Seit aufklappt. Und zum Schluss ein Galaxy-Tablet mit dem komplett aufgeklappten Display. Wie groß dieses wird, ist aktuell nicht bekannt. Es handelt sich nur um ein Patent, das die Funktionsweise an sich erklärt.

Neues Samsung-Handy schon 2025?

Laut früheren Gerüchten soll Samsung bereits 2025 auf den neuen Designtrend aufspringen. Ein doppelt faltbares Smartphone könnte von Samsung also schon im kommenden Jahr verfügbar gemacht werden. Huawei bietet sein Mate XT nur in China an. Ich persönlich freue mich in jedem Fall auf dieses neue Smartphone-Design, weil ich darin einen großen Mehrwert sehe.

Anzeige

So funktioniert das Mate XT von Huawei:

Huawei Mate XT: Smartphone-Revolution wird Realität

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.