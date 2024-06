Samsung plant Überraschung: Riesiges Software-Update kommt früher als gedacht

Während Google Android 15 schon in ersten Testversionen zur Verfügung stellt, ist der Beta-Test bei Samsung noch nicht gestartet. Das südkoreanische Unternehmen arbeitet aber im Hintergrund an der neuen Android-Version und One-UI-7-Oberfläche. In diesem Jahr könnte das große Update für erste Smartphones etwas früher kommen als erwartet. Das hat gleich mehrere Gründe.

Samsung könnte Android 15 früher veröffentlichen

Samsung macht jedes Jahr ein ziemlich großes Geheimnis um die Entwicklung einer neuen Android-Version. Während Google und andere Hersteller recht früh in die Beta-Test starten, passt Samsung das Betriebssystem und die neue One-UI-Oberfläche zunächst im Hintergrund an, sodass der Beta-Test dann relativ reibungslos ablaufen kann. Das wird in diesem Jahr wieder der Fall sein. Doch die finale Version könnte früher erscheinen.

Laut SamMobile soll Samsung bereits Anfang Oktober 2024 die finale Version von Android 15 und One UI 7 bereitstellen. Versorgt werden dürften zunächst die Galaxy-S24-Smartphones. Damit wäre Samsung fast einen Monat früher dran als noch im vergangenen Jahr mit Android 14. Vorher dürfte noch der Beta-Test starten, der meist einige Wochen läuft.

Samsung spielt auch das Vorgehen von Google in die Karten. Wurde Android 15 im vergangenen Jahr erst im Oktober veröffentlicht, soll das dieses Mal schon im August passieren. Google hat sein Pixel-Event nämlich einfach zwei Monate vorgezogen. Samsung hätte also früher Zugriff auf die finale Android-15-Version und könnte entsprechend früher die Arbeiten vornehmen, die zu einem Release nötig sind.

Samsung muss viele Smartphones versorgen

Für Samsung wird der Release im Oktober für die Galaxy-S24-Smartphones aber nur der Anfang sein. Das Unternehmen bietet seit dem Galaxy S21 eine fünfjährige Update-Garantie an und muss unzählige Handys und Tablets auf den neuesten Stand bringen. Es könnte also bis ins Jahr 2025 dauern, bis alle noch unterstützten Geräte versorgt sind. Wichtig ist erst einmal sowieso, dass Samsung beginnt. Und wenn Google schneller mit der finalen Version am Start ist, geht es bei Samsung auch zügiger voran. Wir werden die Entwicklung im Blick behalten.

