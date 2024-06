Nokia-Klassiker vor Comeback: Das müsst ihr zum Lumia-Handy wissen

Das bekannte Smartphone-Design der Lumia-Reihe ist wieder da: HMD Global plant ein neues Android-Handy, das sich stark am Lumia 920 orientiert: „Skyline“ soll 2024 auf den Markt kommen – und mehr als nur Nostalgie bieten.

Lumia 920: Neuauflage mit Android statt Windows

Zumindest das Aussehen des Nokia Lumia 920 erlebt eine Renaissance: Der Nokia-Markeninhaber HMD Global will das unverwechselbare Design des Lumia 920 wieder aufleben lassen. Statt Windows Phone 8, wie beim Original von 2012, soll Android als Betriebssystem zum Einsatz kommen.

Unter dem Codenamen „Skyline“ entwickelt HMD Global ein Handy, das sich auch farblich am legendären Lumia 920 orientiert. Erste durchgesickerte Bilder zeigen ein Smartphone mit ausgeprägten Ecken und einer Rückseite, die in den bekannten Lumia-Farben erstrahlt. Das Handy soll in Schwarz, Blau, Gelb und Pink erhältlich sein.

So sieht die gelbe Variante des „Skyline“ aus. (Bildquelle: Nokiamob)

Auch über die Ausstattung des Handys gibt es bereits handfeste Informationen: Mit an Bord sind ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display, wahlweise 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher sowie eine Speicherkapazität von 256 GB. Angetrieben wird das Smartphone von einem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (Quelle: Nokiamob).

Zur weiteren Ausstattung gehört eine Triple-Kamera mit einem 108-MP-Sensor, ergänzt durch ein Ultra-Weitwinkel- und ein Makro-Objektiv. Selfies sind mit bis zu 32 MP möglich. Darüber hinaus entspricht das Gerät der IP67-Norm und bietet Features wie NFC und eine klassische 3,5-mm-Kopfhörerbuchse – letztere genau wie beim Original.

Vor ein paar Jahren hatte HMD Global bereits das Nokia 3310 neu aufgelegt:

Nokia 3310 Promovideo

Neues Nokia Lumia 920: Heißt es wirklich Lumia?

HMD Global besitzt zwar die Markenrechte an Nokia, nicht aber an Lumia. Die liegen nach wie vor bei Microsoft. Ob das Handy also als Lumia 920 auf den Markt kommt, darf zumindest bezweifelt werden. Die Vorstellung des „Skyline“ ist noch für dieses Jahr geplant. Der Preis soll bei rund 500 Euro liegen.

