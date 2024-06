Lenovo überrascht: Dieses neue Android-Tablet ist ein echtes Soundwunder

Lenovo hat mit dem Tab Plus ein neues Android-Tablet auf den Markt gebracht. Es soll mit durchaus hochwertigen Audio-Features und einem guten Display punkten. Auch der Akku kann sich sehen lassen.

Entertainment-Tablet: Lenovo stellt Tab Plus vor

Lenovo stellt mit dem Tab Plus ein neues Entertainment-Tablet vor, das auf Android 14 setzt. Vor allem mit einem besonderen Klangerlebnis via Dolby Atmos und einem – in dieser Preisklasse – recht guten Display will man neue Kunden gewinnen.

Highlight des Tab Plus sind die acht verbauten Lautsprecher von JBL. Gleich vier Matrix-Hochtöner und vier Force-Balanced-Tieftöner sind mit von der Partie. Lenovo verspricht ein Hörerlebnis, das selbst anspruchsvollste Audiophile zufriedenstellt.

Das Android-Tablet verfügt über ein 11,5 Zoll großes 2K-LC-Display, das mit einer Auflösung von 2.000 x 1.200 Pixeln nicht nur scharfe, sondern auch farbintensive Bilder liefern soll. Eine Bildwiederholrate von 90 Hz und eine Helligkeit von 400 Nits sollen für ruckelfreies und brillantes Surfen sorgen. Das TÜV-zertifizierte Panel sorgt laut Hersteller zudem für einen augenschonenden Betrieb durch reduzierten Blauanteil und minimiertes Flimmern.

Das Entertainment-Tablet Tab Plus. (Bildquelle: Lenovo)

Unter der Haube arbeitet das Lenovo Tab Plus mit einem MediaTek Helio G99 und bietet 8 GB Arbeitsspeicher. Je nach Modell stehen 128 oder 256 GB interner Speicher zur Verfügung, der per microSD-Karte erweitert werden kann. Der 8.600-mAh-Akku unterstützt Schnellladen mit bis zu 45 Watt über USB-C und verspricht bis zu 12 Stunden Videostreaming, ohne dass das Gerät an die Steckdose muss (Quelle: Lenovo).

Für Fotos und Videochats sind zwei 8-MP-Kameras verbaut, die Rückkamera sogar mit Autofokus. Mit Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.2 unterstützt das Tablet nur zwei ältere Funkstandards. Eine LTE-Variante existiert, ist aber in Deutschland nicht erhältlich.

Lenovo stellt nicht nur reine Android-Tablets her:

Android und Windows vereint: Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid vorgestellt

Lenovo Tab Plus ab 299,01 Euro

Das neue Lenovo-Tablet ist in Deutschland ab sofort zu einem Preis von mindestens 299,01 Euro erhältlich (bei Lenovo ansehen). Mit mehr Speicher und allem Zubehör steigt der Preis auf bis zu 442,00 Euro.

Lenovo bietet auch eine Reihe von Zubehör für das Tab Plus an, darunter den Tab Pen Plus, ein Wireless-Keyboard und ein noch leistungsfähigeres Ladegerät mit 68 Watt.