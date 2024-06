Samsung Galaxy S24 FE: Großes Geheimnis gelüftet

Zur kommenden Fan-Edition des Samsung Galaxy S24 sind neue Details aufgetaucht. Sie zeigen, mit welcher Leistung bei dem Android-Handy zu rechnen ist. Bei der Kamera soll Samsung hingegen alles beim Alten lassen.

Samsung Galaxy S24 FE: Benchmark mit Exynos 2400

Auch wenn das Samsung Galaxy S24 FE noch nicht wirklich in den Startlöchern steht, ist nun immerhin das Ergebnis eines ersten Benchmark-Tests aufgetaucht. Demnach wird die Fan-Edition des Samsung-Flaggschiffs über einen Exynos 2400 verfügen. Das Handy wird also vom selben SoC angetrieben wie das Galaxy S24, was keine große Überraschung darstellt.

Im ersten Leistungstest macht sich das positiv bemerkbar: Im Geekbench 6 liefert das Handy mit 2.047 Punkten im Single-Core- und 6.289 Punkten im Multi-Core-Test beeindruckende Ergebnisse (Quelle: Geekbench). Diese Werte liegen nahe bei denen des S24 und S24 Plus. Dass sie nicht identisch sind, lässt sich durch die etwas niedrigere Taktfrequenz des Cortex-X4-Hauptkerns im S24 FE erklären.

Entgegen früherer Gerüchte, die dem S24 FE bis zu 12 GB Arbeitsspeicher zuschrieben, scheint es bei 8 GB zu bleiben. Diese waren auch schon im Vorgängermodell vorhanden. Möglich ist aber auch, dass bislang nur die 8-GB-Variante aufgetaucht ist.

In einem anderen Bereich wird die Fan-Edition der Standardvariante ebenfalls ähneln. Dem Vernehmen nach setzt Samsung bei der 50-MP-Hauptkamera wieder auf den Isocell GN3 (Quelle: Galaxy Club). Dabei handelt es sich um den gleichen Sensor, der auch im Galaxy S24 zum Einsatz kommt und bereits im Galaxy S23 und S23 FE seine Arbeit verrichtet.

Wie es sich mit den anderen Kameras der neuen Fan-Edition verhält, wissen wir noch nicht. Das gilt auch für andere Kennzahlen, zum Beispiel rund um den Akku.

Galaxy S24: Wann erscheint die Fan-Edition?

Wann genau das Galaxy S24 FE auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt. Samsung hat sich dazu noch nicht geäußert. Es ist davon auszugehen, dass es frühestens im Spätherbst 2024 erscheinen wird – möglicherweise sogar erst Anfang 2025.