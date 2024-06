Luxus fürs Handgelenk: Samsungs Galaxy Watch Ultra wird richtig teuer

Neben der Galaxy Watch 7 will Samsung erstmals auch eine Ultra-Smartwatch vorstellen. Vorab sind bereits einige Details zur Premium-Variante bekannt geworden. Zwar müssen Kunden für die Galaxy Watch Ultra tief in die Tasche greifen, günstiger als die Apple Watch Ultra soll die Uhr aber trotzdem sein.

Details zur Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung will demnächst nicht nur eine Galaxy Watch 7 vorstellen, sondern auch mit einer komplett neuen Ultra-Version der Smartwatch beeindrucken. Nun sind interessante Details zu Preisen und Farboptionen durchgesickert.

Neuen Berichten zufolge wird Samsung die erste Galaxy Watch Ultra zu Preisen zwischen 699 und 710 US-Dollar positionieren (Quelle: 91mobiles). Was der Luxus fürs Handgelenk in Deutschland und anderen europäischen Ländern kosten wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Hierzulande ist mit ähnlichen, vielleicht sogar etwas höheren Preisen zu rechnen.

Sollte sich der US-Preis bestätigen, müssen Käufer der Premium-Variante ziemlich tief in die Tasche greifen. Fest steht aber, dass sie selbst mit Preisen um die 700 Euro noch günstiger ist als die Apple Watch Ultra 2. Apples Premium-Uhr wird ab 899 Euro angeboten, bei Amazon ist sie etwas günstiger zu haben (bei Amazon anschauen).

Die Ultra-Uhr von Samsung soll angeblich ausschließlich in einer 47-mm-Variante angeboten werden. Zu den Farben heißt es bislang nur, dass eine Version in Titanium Gray geplant sei. Ob es noch weitere geben wird, weiß bisher nur Samsung selbst. Auf dem Unpacked-Event am 10. Juli werden wir wohl mehr erfahren.

Das halten wir von der aktuellen Galaxy Watch 6:

Samsung Galaxy Watch 6 (und Classic) im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy Watch 7 für 299 US-Dollar?

Den neuen Leaks zufolge soll die Galaxy Watch 7 zwischen 299 und 310 US-Dollar kosten, was dem Einstiegspreis der Galaxy Watch 6 entspricht. Bei den Farben sollen Kunden die Wahl zwischen Marbal Gray, Cream White und Forest Green haben. Neben einer reinen WLAN-Variante soll es auch wieder eine LTE-Version geben.

