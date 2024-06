Handy-Legende möchte zurück an die Spitze: Samsung und Xiaomi müssen aufpassen

Motorola war früher einer der größten Handy-Hersteller der Welt. Genau wie Nokia und andere Traditionsunternehmen hat das Smartphone-Zeitalter die Unternehmen zurückgeworfen. Geblieben sind nur noch die Namen, die mittlerweile unter anderer Führung stehen. Bei Motorola ist das Lenovo – und das Unternehmen will die legendäre Marke wieder ganz nach oben bringen.

Motorola soll zu einem der größten Smartphone-Hersteller werden

Lenovo hat bei Motorola schon viele Jahre die Zügel in der Hand. Das chinesische Unternehmen hat besonders in den letzten ein bis zwei Jahren immer wieder gezeigt, dass die Smartphones ganz oben mitspielen können. Wirklich durchgesetzt hat sich Motorola aber nicht. Das soll sich ändern. Laut GizmoChina hat Lenovo für Motorola nämlich das „Gladiator Project“ ins Leben gerufen. Das hat folgende Aufgaben:

Statt sich außerhalb Chinas in erster Linie auf Lateinamerika und Nordamerika zu konzentrieren, soll Motorola global erfolgreich werden. Der Fokus soll auf High-End-Smartphones wie der Razr- und Edge-Serie liegen. Zudem sollen Kooperationen mit Pantone und Bose die Gen Z und B2B-Partner ansprechen. Wie bei allen anderen Unternehmen auch, soll Künstliche Intelligenz eine viel größere Rolle spielen. So soll Motorola mit den großen Playern auf dem Markt mithalten können, die in dem Bereich schon viel weiter sind.

Anzeige

Das Ziel von Lenovo ist es, dass Motorola in den nächsten drei Jahren zum drittgrößten Smartphone-Hersteller der Welt wird. Auf dem Platz ist aktuell Xiaomi. Danach kommen Apple und Samsung. Doch die Positionen schwanken auch immer wieder. Im letzten Jahr war Apple an der Spitze. Klar ist, dass Motorola wieder zu alter Stärke zurückfinden will.

Anzeige

Motorola arbeitet an spektakulären Projekten wie einem ausziehbaren Handy:

Lenovo demonstriert erstes Motorola-Handy mit ausrollbarem Display

Samsung und Apple mit großem Vorsprung

Es ist nicht das erste Mal, dass ein chinesisches Unternehmen den Smartphone-Markt erobern will. Xiaomi hatte vor, innerhalb weniger Jahre den ersten Platz einzunehmen. Geworden ist daraus nichts. Ob Motorola den Sprung in die Top 3 schafft? Das wird sich in den kommenden Jahren zeigen müssen. Samsung, Apple und Xiaomi werden das mit Sicherheit nicht so einfach hinnehmen. Huawei hatte jedoch gezeigt, dass die drei Hersteller nicht unantastbar sind.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.