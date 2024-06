Viel früher als gedacht: Amazon enthüllt brisantes Detail zur neuen Samsung-Smartwatch

Eigentlich wurde erwartet, dass Samsung alle neuen Produkte Anfang Juli 2024 auf einem Galaxy-Unpacked-Event vorstellt. Tatsächlich ist das wohl nicht der Fall. Denn schon Ende Juni 2024 soll eine neue Smartwatch eingeführt werden. Amazon hat dieses Geheimnis vorab enthüllt und versaut Samsung so die Überraschung.

Samsung Galaxy Watch FE laut Amazon schon im Juni

Die Leaks zur neuen Billig-Smartwatch Galaxy Watch FE hören nicht auf. Jetzt wurde bekannt, dass die Smartwatch nicht im Rahmen des Unpacked-Events am 10. Juli 2024 offiziell vorgestellt werden soll, sondern bereits viel früher. Laut Amazon soll der Verkauf schon am 24. Juni 2024 starten. Es wäre also gut möglich, dass Samsung die neue Smartwatch einfach per Pressemitteilung vorstellt und dann für 199 Euro in den Verkauf schickt. Den Preis hat Amazon nämlich auch bestätigt (Quelle: SamMobile).

Rein technisch wird die Galaxy Watch FE wohl auf der Galaxy Watch 4 aufbauen. Das zumindest versprechen die geleakten technischen Daten:

Das macht aber nichts, denn Apple macht das mit seinen Produkten ähnlich. Die Galaxy Watch FE könnte trotzdem ganz interessant sein, weil sie ab dem Verkaufsdatum mit Software-Updates versorgt wird. So dürfte sie deutlich länger unterstützt werden als die schon ältere Galaxy Watch 4. Wenn euch das nicht stört, könnt ihr das ältere Modell sehr günstig bei Aldi schießen.

Die Galaxy Watch FE würde sich auch perfekt als kostenlose Zugabe zum Verkauf neuer Smartphones eignen. Genau so eine Aktion wurde vorher auch schon geleakt. Es wird also spannend sein zu sehen, wann die neue Uhr wirklich kommt.

Der große Smartwatch-Vergleich von 2024:

Samsung Galaxy Watch 7 kommt im Juli

Die frühere Markteinführung der Galaxy Watch FE könnte zudem umgesetzt werden, um den anderen Uhren nicht die Show zu stehlen. Am 10. Juli 2024 soll Samsung nämlich die Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 7 Classic und Galaxy Watch Ultra enthüllen. Eine vierte Uhr wäre wohl einfach zu viel.

