Samsung verschenkt eine Smartwatch, die es eigentlich noch gar nicht gibt

Was ist eigentlich aktuell bei Samsung los? Wochen vor dem nächsten Unpacked-Event leakt Samsung ein Produkt nach dem anderen. Erst hat Samsung in Kasachstan gepatzt und jetzt legt Samsung in Frankreich nach. Dieses Mal hat es die Samsung Galaxy Watch FE erwischt, die als günstige Smartwatch die untere Preisklasse erobern soll.

Samsung Galaxy Watch FE wird verlost – vor der offiziellen Vorstellung

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Samsung in Kasachstan ein Teaser-Bild von den kommenden Falt-Smartphones veröffentlicht hat. Zu sehen ist das Galaxy Z Fold 6 in einem stark überarbeiteten Design sowie das nahezu unveränderte Galaxy Z Flip 6. Nur wenige Tage später der nächste Leak von offizieller Stelle. Samsung in Frankreich verschenkt nämlich beim Kauf eines Galaxy S24, S24 Plus oder S24 Ultra die Galaxy Watch FE. Das Problem ist nur, dass die Smartwatch noch gar nicht offiziell angekündigt wurde. So sah die Anzeige aus, die mittlerweile wieder gelöscht wurde:

Samsung verschenkt in Frankreich die Galaxy Watch FE, die es noch gar nicht gibt. (Bildquelle: Samsung/SamMobile)

Durch diesen Leak erhaltet ihr erstmals einen Blick auf die neue Uhr. Es hieß vorab schon, dass die Galaxy Watch FE der Galaxy Watch 4 ähneln soll. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Trotzdem will sich Samsung optisch mit neuen Armbändern und Watchfaces wohl etwas abheben.

Zum Vergleich könnt ihr euch die aktuellen Galaxy-Watch-6-Uhren von Samsung anschauen:

Samsung Galaxy Watch FE soll recht günstig werden

Die FE-Produkte von Samsung sind immer etwas günstiger als die Top-Modelle. Laut letzten Informationen soll die Galaxy Watch FE zum Marktstart „nur“ 199 Euro kosten. Die Galaxy Watch 7 wird mit Sicherheit bei über 300 Euro anfangen. Dann müsst ihr einfach schauen, ob sich der Aufpreis lohnt oder das FE-Modell alles bietet, was ihr braucht. Alternativ könnt ihr auch immer noch zur Galaxy Watch 4 greifen, die aktuell bei Aldi sehr günstig verkauft wird. Am 10. Juli 2024 erfahrt ihr, ob sich die Informationen alle bestätigen.

