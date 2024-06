Samsung zettelt Preiskampf an: Neue Galaxy Watch kostet nur 199 Euro

Eine offizielle Bestätigung seitens Samsung steht zwar noch aus, doch inzwischen ist es ein offenes Geheimnis: Das Unternehmen arbeitet einer Samsung Galaxy Watch FE – quasi das Android-Pendant zur Apple Watch SE. Erste technische Daten wurden bereits geleakt – und vor allem der mutmaßliche Preis kann sich sehen lassen.

Samsung Galaxy Watch FE geleakt – mit Bildern

In wenigen Tagen wird Samsung auf dem Galaxy Unpacked Event neben seinen neuen Falt-Smartphones auch die nächste Generation der Galaxy Watches vorstellen. Dieses Mal soll unter anderem ein besonders opulentes Ultra-Modell mit von der Partie sein, das jedoch entsprechend teuer werden dürfte.

Doch auch für preisbewusste Smartwatch-Interessenten scheint es Nachschub von Samsung geben. Wie ein Leak beweist, arbeitet Samsung an einer Galaxy Watch FE. Ein entsprechender Eintrag mit der Modellnummer SM-R861 fand sich kurzzeitig auf der offiziellen englischen Webseite von Samsung:

Seit des Produktseiten-Leaks ist die Katze aus dem Sack. (Bildquelle: AndroidAuthority)

Der Modellname deutet an, dass es sich bei der neuen Smartwatch um eine Version handelt, die sich stark an der Galaxy-Watch-4-Serie orientiert – schließlich hatte diese die Modellnummer R860.

Doch das ist nicht das Einzige, was bereits über die Galaxy Watch FE bekannt ist. Auch erste Renderbilder wurden von Sudhandhu Ambhore auf X geleakt:

Diese Bilder bestätigen: Samsung nimmt sich beim Design der Galaxy Watch FE ein Beispiel an der Galaxy Watch 4. Einen genaueren Blick auf die Galaxy Watch 4 könnt ihr euch verschaffen, wenn ihr einen Blick in unser Hands-On-Video werft:

Technische Daten der Galaxy Watch FE geleakt

Auch die technischen Daten der Galaxy Watch FE sind kein Geheimnis mehr:

Bildschirm: 1,2 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 396 x 396 Pixeln

1,2 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 396 x 396 Pixeln Prozessor: Exynos W920 Dual Core @ 1,18 GHz

Exynos W920 Dual Core @ 1,18 GHz Speicher: 1,5 GB RAM + 16 GB interner Speicher

1,5 GB RAM + 16 GB interner Speicher OS: Wear OS / Samsung One UI Watch 5.0

Wear OS / Samsung One UI Watch 5.0 Akkukapazität: 247 mAh

247 mAh Sensoren: Beschleunigungssensor, Barometer, bioelektrische Impedanzanalyse, EKG, Gyroskop, geomagnetischer Sensor, Helligkeitssensor, Herzfrequenzsensor

Bislang ist lediglich von einer 40 mm großen Version ohne LTE-Unterstützung die Rede. Genaueres werden wir hoffentlich in den nächsten Tagen erfahren. Was hingegen jetzt schon bekannt ist, ist der Preis. Laut aktuellen Informationen soll die Galaxy Watch FE in Europa für 199 Euro an den Start gehen (Quelle: GSMArena).

Ob sich die Smartwach mit diesem Preis durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Schließlich gibt es aktuell schon potentere Alternativen von Samsung selbst zu kaufen. Die Galaxy Watch 6 (40 mm & Bluetooth) gibt es bei Cyberport etwa für 179,99 Euro (bei Cyberport anschauen). Alternativ kriegt ihr die originale Galaxy Watch 4 (40 mm & Bluetooth) bei Aldi für 129,00 Euro oder ihr schnappt euch die Galaxy Watch 5 (44 mm & LTE) für 179,00 Euro mit drei Jahren Garantie bei Amazon.

Samsung Galaxy Watch 4 (R860, 40 mm) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.06.2024 15:34 Uhr

