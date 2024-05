Neues Samsung Galaxy S24: Günstige Version aufgetaucht

Samsung ist mit dem Galaxy S24 noch nicht fertig. Auch dieses Mal arbeitet der Konzern wieder an einer kostengünstigeren FE-Edition, die im Laufe des Jahres erscheinen soll. Bisher gab es nur Leaks und Gerüchte, doch nun verdichten sich die Hinweise, sodass die „Gut und Günstig“-Version quasi als gesetzt gilt.

Samsung Galaxy Facts

Galaxy S24 FE: Mobilfunkbetreiber listet neues Samsung-Smartphone

Samsung hat bereits drei unterschiedliche Versionen des Galaxy S24 im Angebot: die reguläre Version, das Samsung Galaxy S24 Plus und das Galaxy S24 Ultra. Doch wie es aussieht, wird das Portfolio auch in dieser Generation wieder um eine FE-Variante erweitert. Gerüchte dazu gibt es bereits seit einer Weile.

Inzwischen wird es endlich konkret. Wie RootMyGalaxy berichtet, ist das Samsung Galaxy S24 FE in einer Smartphone-Datenbank des englischen Mobilfunkbetreibers EE aufgetaucht und wird dort unter der Modellnummer SM-S721U gelistet. Spätestens jetzt dürfte also gebongt sein, dass Samsung hinter verschlossenen Türen am Galaxy S24 FE werkelt.

Die FE-Version setzt traditionsgemäß auf das SoC der letzten Generation. Im S24 FE würde demnach der Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz kommen. Diesem sollen 12 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Zwei unterschiedliche Speichervarianten sind aktuell im Gespräch: eine mit 128 GB und UFS 3.1 und eine mit 256 GB, bei der UFS 4.0 zum Einsatz kommt. Der Akku soll eine Kapazität von 4.500 mAh bieten.

Wie erwähnt, handelt es sich hierbei bislang nur um Gerüchte. Offizielle Spezifikationen hat Samsung bislang noch nicht vorgelegt. Doch es könnte sein, dass diese nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Wie sich das reguläre Samsung Galaxy S24 schlägt, verrät euch Frank im Alltags-Test:

Klein UND gut? Samsung Galaxy S24 Test

auf YouTube

Wann kommt das Samsung Galaxy S24 FE auf den Markt?

Einen konkreten Release-Termin gibt es zwar noch nicht, doch zuletzt war davon die Rede, dass das neue Smartphone eventuell schon im Sommer angekündigt und veröffentlicht werden könnte.

Anscheinend hat Samsung es schon etwas früher geschafft, sich die notwendigen Display-Komponenten zu sichern, sodass die Fertigung und Auslieferung früher erfolgen soll. Doch auch hierbei gilt: Samsung hat die entsprechende Meldung weder bestätigt noch dementiert. Wir werden uns also noch etwas gedulden müssen, bis wir konkrete Informationen von offizieller Seite bekommen.