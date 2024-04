Samsung hat es mit neuem Galaxy S24 eilig

Samsung hat die Galaxy-S24-Smartphones zwar gerade erst auf den Markt gebracht, doch schon jetzt kündigt sich ein neues Modell an. Dieses Mal könnte sich das südkoreanische Unternehmen noch weniger Zeit lassen. Damit dürfte der Einstieg in die S24-Klasse bezahlbarer werden und ihr müsstet kaum Kompromisse machen.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S24 FE soll früher erscheinen

Samsung bringt nach den normalen S-Klasse-Smartphones später im Jahr noch ein günstigeres FE-Modell heraus. Das Galaxy S23 FE wurde im Oktober 2023 vorgestellt. Beim Galaxy S24 FE will sich Samsung laut neuesten Informationen nicht so lange Zeit lassen. Statt im Herbst soll das Handy schon im Sommer erscheinen. Grund für die Annahme ist, dass Samsung die passenden Displaykomponenten aufgetrieben hat, die für die Produktion nötig sind (Quelle: TheElec).

Anzeige

Das Samsung Galaxy S24 FE könnte eines der spannendsten Smartphones des Jahres werden. Besonders im Hinblick auf den verbauten Chip. Normalerweise setzt Samsung auf den Chip der Top-Modelle aus dem Vorjahr. Das würde in dem Fall der Snapdragon 8 Gen 2 sein. Damit würde das FE-Modell interessanter sein als ein Galaxy S24 mit Exynos-Chip. Bisher ist das aber nur Spekulation.

Die FE-Handys platzieren sich von der Bildschirmdiagonale zwischen einem Galaxy S24 mit 6,2 Zoll und einem Galaxy S24 Plus mit 6,7 Zoll. Das Galaxy S23 FE kam mit 6,4-Zoll-Display. So eines oder vielleicht ein 6,5-Zoll-Display könnten hier zum Einsatz kommen. Viele Details zur Ausstattung sind nicht bekannt. Wenn das neue Handy aber wirklich schon im Sommer kommt, dann dürften die Details dazu in den kommenden Wochen vermehrt durchsickern.

Anzeige

Im Video zeigen wir euch das aktuelle Samsung Galaxy S23 FE:

Ist das noch Fan-Service? – Galaxy S23 FE Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S23 FE ordentlich aufgewertet

Falls ihr nicht warten wollt, könnte aber auch das Galaxy S23 FE etwas für euch sein. Samsung hat das Handy gerade erst mit dem Software-Update auf One UI 6.1 aufgewertet. Dadurch bekommt ihr die KI-Funktionen der Galaxy-S24-Modelle. Und preislich ist das Handy mittlerweile sehr attraktiv angesiedelt.

Anzeige

Samsung Galaxy S23 FE Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.04.2024 19:56 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.