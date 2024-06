Samsung rüstet mit Android 15 nach: Handys erhalten bald geniale Funktion

Samsung arbeitet im Hintergrund bereits an dem großen Software-Upgrade auf Android 15 und One UI 7. Noch könnt ihr die nächste Android-Version nicht ausprobieren, da der Beta-Test erst in den kommenden Wochen gestartet werden soll. Trotzdem sickern immer wieder Informationen zu neuen Funktionen durch, die mit Android 15 eingeführt werden sollen. Das gilt wohl auch für eine App-Sperre.

Samsung will „App Lock“ mit Android 15 einführen

Samsung-Handys besitzen mit „Secure Folder“ bereits eine Funktion, mit der sich Apps absichern lassen. Doch diese Funktion muss zunächst eingerichtet werden. Viele wollen das nicht, wenn nur eine App gesperrt werden soll. Genau für den Fall plant Samsung mit Android 15 und One UI 7 die Einführung einer neuen Möglichkeit. Es soll nämlich eine Funktion mit der Bezeichnung „App Lock“ integriert werden (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Mit „App Lock“ werdet ihr die Möglichkeit bekommen, einzelne Apps zu sperren, sodass nur ihr darauf Zugriff habt. Das kann sehr praktisch sein, wenn ihr euer Handy auch mal aus der Hand gebt und nicht wollt, dass jemand auf bestimmte Apps zugreifen kann. Mit der neuen Funktion baut ihr eine zusätzliche Sicherheitsbarriere auf, die jemand überwinden muss, selbst wenn er den Zugangscode zu eurem Handy kennt. Auf Tablets könnte das sogar noch praktischer sein, da man sich solche Geräte gerne teilt. Wenn das Feature auf die Smartphones kommt, dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch auf die Tablets.

So einfach könnt ihr euer Samsung-Handy schneller machen:

Samsung-Turbo: Animationen deaktivieren Abonniere uns

auf YouTube

Viele weitere Neuerungen mit Android 15

Neben „App Lock“ sind in der Vergangenheit noch weitere Änderungen für Samsung mit Android 15 und One UI 7 aufgetaucht. Samsung will die Bedienung eures Handys verändern oder den USB-Anschluss abschotten, sodass niemand mehr Zugriff auf eure Daten bekommen kann, wenn ihr das Handy an einem fremden USB-Port aufladet. Bis zur finalen Veröffentlichung dürften noch viele weitere Details auftauchen. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Smartphone und Tablet das Android-15-Update erhält, dann könnt ihr in diese Liste schauen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.