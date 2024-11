Schneller als das S24: Samsung spendiert Galaxy A56 unerwartetes Upgrade

Samsung hat sich in den letzten Jahren etwas festgefahren. Während viele andere Smartphone-Hersteller ihre Akkus in wenigen Minuten komplett aufladen, zögert Samsung noch. Langsam taut das südkoreanische Unternehmen aber auf. So soll das kommende Galaxy A56 schneller laden als das viel teurere Galaxy S24.

Samsung Galaxy A56 lädt schneller als S24

Das Samsung Galaxy S24 kann trotz des hohen Preises nur maximal mit 25 Watt aufgeladen werden. Nur das Galaxy S24 Ultra (Test) schafft bis zu 45 Watt. Mehr gibt es vom südkoreanischen Hersteller einfach nicht. Auch die A-Klasse-Smartphones laden sehr langsam. Je nach Modell mit 15 oder 25 Watt. Damit ist ab dem Galaxy A56 Schluss. Das nächste Mittelklasse-Handy soll nämlich mit 45 Watt aufgeladen werden können. Damit würde es das viel teurere Galaxy S24 übertreffen (Quelle: WinFuture).

Mit einer 45-Watt-Schnellladefunktion würde Samsung das bezahlbare Galaxy A56 noch attraktiver machen. Um so schnell laden zu können, musstet ihr bei Samsung bisher sehr viel Geld ausgeben und zu einem Ultra-Handy greifen. Damit das Schnellladen klappt, braucht ihr aber auch ein entsprechendes Netzteil, das 45 Watt und mehr ausgibt. Nur so könnt ihr von dem Vorteil profitieren. Beigelegt wird das mit Sicherheit nicht.

Laden die nächsten Top-Smartphones schneller?

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob Samsung bei kommenden Top-Smartphones wie dem Galaxy S25 nachlegt. Eigentlich wäre das zu erwarten, wenn schon in der A-Klasse mit 45 Watt geladen werden kann. Zumindest in der Gerüchteküche waren weiterhin nur 45 Watt zu lesen.

Chinesische Hersteller sind da schon viel weiter. Selbst Mittelklasse-Handys laden mittlerweile mit 120 Watt. Werte von über 200 und 300 Watt wurden aber auch schon erreicht. Da sollte Samsung auf jeden Fall zumindest etwas mitziehen.

Im Video könnt ihr euch ein Xiaomi-Handy anschauen, das mit 300 Watt in wenigen Minuten voll aufgeladen ist:

Xiaomi lädt Smartphones mit 300 Watt in 5 Minuten auf

