Einzigartiges LG-Display macht Geräte möglich, von denen ihr noch nicht einmal geträumt habt

Faltbare Smartphones kennt mittlerweile jeder von euch. Ausrollbare Handys hat man teilweise als Prototypen auch schon gesehen. Doch wie wäre es mit einem Gerät, das sich ausziehen lässt? Tatsächlich hat LG genau so ein Display gebaut, mit dem dehnbare Geräte möglich wären.

LG-Display lässt sich dehnen

LG gehört zu den wichtigsten Displaylieferanten der Welt. Panel des südkoreanischen Unternehmens kommen in vielen Bereichen zum Einsatz. Mit einem dehnbaren Display hat LG die Zukunft gezeigt. Das Micro-LED-Panel kann von 12 auf 18 Zoll ausgezogen werden. Mit 50 Prozent Dehnbarkeit ist das der bisher beste Wert (Quelle: LG Display).

Gleichzeitig ist das neue Display ziemlich robust. Ihr könnt das Panel nämlich nicht nur einmal dehnen, sondern bis zu 10.000 Mal. Die Pixeldichte liegt dabei bei 100 PPI. Zukünftig dürften die Werte noch besser werden.

Wozu braucht man so ein Display?

Tatsächlich lässt sich das dehnbare Micro-LED-Panel eben nicht nur vergrößern, sondern auch falten und verdrehen. Es ist komplett flexibel und kann so in vielen Geräten zum Einsatz kommen. Beispielsweise in faltbaren und gleichzeitig ausrollbaren Smartphones.

LG selbst spricht vom Einsatz in Fahrzeugen. Passend dazu gibt es auch ein Video. Die Bedienknöpfe werden je nach Bedarf einfach aus dem dehnbaren Display geformt. Das sieht komplett abgefahren aus:

Gleichzeitig spricht LG selbst vom Einsatz bei Feuerwehrleuten in Kleidung. Sie könnten auf dem komplett flexiblen Display alle wichtigen Informationen in Echtzeit erhalten.

Die Möglichkeiten mit so einem universellen Display, das sich falten, knicken, verdrehen oder dehnen lässt, sind fast unendlich. Klar, LG muss noch etwas an der Haltbarkeit arbeiten, aber die Idee allein hinter so einem Display könnte Geräte erschaffen, die ihr euch aktuell noch nicht einmal vorstellen könnt. Wir sind echt gespannt, was da noch kommt. Bisher ist das noch ein Prototyp.