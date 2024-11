Reel in Story teilen auf Instagram: So funktioniert’s

„Reels“ und „Storys“ sind zwei unterschiedliche Formatoptionen auf Instagram. Ihr könnt sowohl eigene Kurzvideos als auch öffentliche Reels von anderen Nutzern in euren Storys teilen. Dabei habt ihr die Freiheit zu entscheiden, ob ihr eure eigenen Videos oder Reels von anderen Accounts in eure Beiträge einbinden möchtet.

Reel in Story teilen – so geht’s

So teilt man einen Reel in einer Instagram-Story:

Öffnet die Instagram-App. Erstellt ein Reel oder ruft das bereits erstellte Kurzvideo auf. Tippt auf das „Teilen“-Symbol. Es handelt sich um das Papierflieger-Icon rechts unten. Es öffnen sich verschiedene Optionen zum Teilen. Hier findet ihr unter anderem den Button „Reel in deiner Story posten“. Einmal ausgewählt, könnt ihr weitere Einstellungen für euren Reel vornehmen und zum Beispiel zusätzliche Sticker oder Text in das Video einbauen. Sieht alles aus wie gewünscht, könnt ihr jetzt eure Story mit dem eingebauten Reel in eurem Instagram-Account veröffentlichen.

In der Story könnt ihr auch andere Nutzer „taggen“, also markieren. So werden diese Instagram-Teilnehmer über euren Beitrag benachrichtigt und andere Nutzer sehen die Verlinkung zum jeweiligen Konto.

Reel reposten

Die Länge des Reels in der Story ist auf 15 Sekunden begrenzt. Ist das Original-Video länger, wird es im Story-Beitrag am Ende abgeschnitten. Nutzer, die auf die Story drücken, können sich aber zum Reel weiterleiten lassen und das gesamte Video ansehen.

Baut ihr das Video in die Story ein, könnt ihr den Reel so reposten und noch einmal verwenden. Eine eigene Funktion für den Reel-Repost bietet Instagram nicht. Manchmal findet man die „Teilen“-Option bei einem Reel nicht. Das passiert vor allem dann, wenn das Konto des ursprünglichen Erstellers des Beitrags auf „privat“ gestellt ist oder der Nutzer verhindert, dass Beiträge geteilt werden. Überprüft zudem, ob ihr die aktuelle Version der Instagram-App installiert habt.

