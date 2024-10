Wer ist Hasbulla & wie alt ist er?

Auf TikTok, Instagram und anderen sozialen Medien tauchen immer wieder Memes von einer Person auf, die aussieht wie ein Kind, sich aber wie ein älterer Mann bewegt. Diese Person ist Hasbulla. Doch wer ist Hasbulla und wie alt ist er?

Sein vollständiger Name ist Hasbulla Magomedov. Es handelt sich um einen Influencer, der in Dagestan in Russland geboren ist. In den vergangenen Monaten wurde er durch viele Videos sowie Bilder bei Twitter, Instagram und Co. berühmt und hat sich inzwischen als beliebtes Meme in der Netzkultur etabliert.

Anzeige

Wie groß & wie alt ist Hasbulla?

In den Videos sticht vor allem die geringe Körpergröße von Hasbulla hervor, schließlich ist er nur ca. 1 Meter groß und wiegt rund 16 Kilogramm (Quelle: watson.ch). Seine Statur und auch sein Gesicht sehen aus, wie bei einem Fünfjährigen und auch seine Stimme ist noch kindlich, dabei ist er aber um einiges älter. Hasbulla ist 2002 geboren und sein Alter ist demnach 22 Jahre. Wer möchte, kann sich einen Pappaufsteller von Hasbulla in seine Wohnung holen:

Hasbulla Pappaufsteller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 24.10.2024 17:03 Uhr

Das ist Hasbulla:

Hinter seiner geringen Körpergröße steckt eine Störung der Wachstumshormone. Zwar ist nicht genau bekannt, warum er so klein ist, allerdings wird ein Wachstumshormonmangel („Growth Hormone Deficiency“) vermutet. Das kann unter anderem genetisch bedingt sein oder durch einen Gehirnschaden verursacht werden.

Anzeige

Hasbulla-Meme: Alter, Krankheit, Herkunft

In seinen Videos und Bildern präsentiert sich Hasbulla immer wieder als MMA-Kämpfer. Dadurch hat er auch den Spitznamen „Mini Khabib“ erhalten, der an den UFC-Weltmeister Khabib Nurmagomedov angelehnt ist. In seinen Videos zeigt sich Hasbulla bei verschiedenen Aktivitäten. Dazu gehören unter anderem MMA-Kampfeinlagen oder Spielereien mit seinen Katzen. Bei Instagram hat Hasbulla bereits über 8,7 Millionen Anhänger. Dort hat er nahezu alle seine Beiträge gelöscht und zeigt fast nur noch pro-palästinensische Motive.

Anzeige

Eines der bekanntesten Meme-Bilder mit Hasbulla:

Mit Adbu Rozik aus Tadschikistan hat Hasbulla zudem einen ebenbürtigen Mitspieler, mit dem er sich in Videos zeigt. Die beiden Kleinwüchsigen sind MMA-interessiert, wonach der UFC-Kämpfer Khabib Nurmagodemov bereits einen Kampf initiieren wollte. Der russische Sportverband lehnt solch einen Kampf jedoch strikt ab, da bei dem Event nicht der Sport im Vordergrund stehen würde, sondern das Bloßstellen kleinwüchsiger Menschen.

Immer wieder tauchen Gerüchte auf, Hasbulla sei bereits tot. Auf seinem Instagram-Kanal lädt er jedoch regelmäßig neuen Content hoch. Im Mai 2023 sorgte eine der größten Kontroversen um Hasbulla für Aufsehen, als er in Dagestan festgenommen wurde. Laut Medienberichten hatte er mit Freunden eine Straße blockiert, um nach einer Hochzeit mit Autos Donuts zu drehen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.