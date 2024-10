Was bedeutet „Slay“? Ursprung und wie es im Alltag verwendet wird

Ein weiterer Anglizismus hat es in unseren Sprachraum geschafft. „OMG Slay!“ Habt ihr so was Ähnliches auch schon mal gehört? Hier erfahrt ihr nicht nur, was „Slay“ in der Jugendsprache bedeutet, sondern auch, woher es ursprünglich kommt.

Die Bedeutung hinter „Slay“

„Slay“ stammt ursprünglich aus der englischen Sprache. Dort bedeutet es auf Deutsch übersetzt so viel wie „jemanden erschlagen“, „ermorden“ oder „abschlachten“. Der Slang-Begriff hat aber eine andere, positive Bedeutung: „Slay“ in der Jugendsprache meint eher, dass man etwas außergewöhnliches Gutes getan hat oder etwas in atemberaubender Art und Weise erledigt hat.

Auch wenn jemand mit seinem Äußeren oder seiner Art positiv heraussticht, „slayt“ der- oder diejenige. Wenn jemand also sagt „Ich habe heute geslayt“, dann meint man damit, dass man an diesem Tag alle beeindruckt und hinter sich gelassen hat. Der Begriff taucht in sozialen Medien vor allem bei TikTok, Instagram und Twitter auf, also Portalen, bei denen ein überwiegend junges Publikum unterwegs ist.

Das bedeuten "Bratan", "Cringe", "tl;dr" und mehr – Netzjargon erklärt

auf YouTube

„Slay“ kann auch ein Ausdruck der Freude und des Glücks sein. Wenn jemand also sagt „Slay, ich hab den Job!“, heißt das so viel wie „Jawoll, ich habe es allen anderen gezeigt und mir den Job gesichert!“. Hier seht ihr einen Beispiele für die Verwendung des Ausdrucks „slay“ im deutschsprachigen Bereich bei Twitter:

Der Begriff kommt oft auch in der Kombination „slay queen“ vor. Damit ist eine Person gemeint, die anderen verbal überlegen ist oder optisch hervorsticht. In dieser Form hat der Ausdruck seinen Ursprung vermutlich in der LGBTQ-Community.

Manchmal versteht man unter Slay-Queens auch Frauen, die viel Wert auf Äußerlichkeiten und teure Dinge legen, manchmal aber selbst aus eher ärmeren Verhältnissen kommen. Ein ähnlicher Slang-Begriff für solche Frauen ist „Dilara“.

Der Ausdruck „Slay“ stand zur Wahl des Jugendworts 2022. Andere Vertreter waren im vergangenen Jahr:

Siuuuuu

Smash

Wild / Wyld

Digga

Macher

Bodenlos

Gommemode

Sus

Bre, Bro, Bruder

