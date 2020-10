Mit dem Hype um den Multiplayer-Titel „Among Us“ findet aktuell die Verbreitung der Abkürzung „sus“ statt – aber was soll das heißen? Was die Abkürzung „sus“ bedeutet und wofür ihr sie verwenden könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Multiplayer-Games, soziale Plattformen und Online-Foren sind heutzutage wahrscheinlich die größte Geburtsstätte für die typischen Abkürzungen unseres Netz-Alltags. Viele davon stammen dabei aus dem Englischen – so auch „sus“. Deswegen sind solche Abkürzungen und Akronyme für Nicht-Muttersprachler häufig nicht einfach herzuleiten. Darüber hinaus sollte man „sus“ nicht mit den für YouTube-Poop bekannten „soos“, „sees“ und „saas“ verwechseln.

Was bedeutet die Abkürzung „sus“ im Online-Gaming (Among Us)?

Ein wesentliches Spielelement von „Among Us“ ist, als Teil der Crewmates (Crewmitglieder) die Imposters (Betrüger) herauszufinden. Sobald eine Leiche gefunden wird, kann ein Gruppenmeeting einberufen werden, um die Indizien auszutauschen und einen Mitspieler des Mordes zu beschuldigen – hier kommt dann auch die Abkürzung „sus“ ins Spiel.

So steht die Abkürzung „sus“ einfach für das englische Wort „suspect“ beziehungsweise „suspicious“. Übersetzt bedeutet das also „mutmaßlicher Täter“, „Tatverdächtiger“ oder eben einfach „verdächtig“.

Mit dem Satz „Green/Yellow/Red is sus“ ist also gemeint, dass der Spieler mit der entsprechenden Farbe für verdächtig gehalten wird.

Dabei ist die Abkürzung aber keine Erfindung der „Among Us“-Community, sondern schon seit dem früher 20. Jahrhundert in der englischen Sprache vorhanden (Quelle: Oxford Lexico). Aufgrund der Kürze ist „sus“ natürlich eine ideale Abkürzung in den Spielmeetings und so konnte der Online-Mehrspielertitel einer alten Abkürzung aus Zeiten, bevor Videospiele überhaupt existierten, neues Leben einhauchen.

Was haltet ihr von der Abkürzung „sus“? Würdet ihr sie auch in anderen Spielen oder sogar im Alltag nutzen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

