Wer sich regelmäßig in sozialen Medien aufhält, stößt immer wieder auf unbekannte und neue Ausdrücke. So liest man bei Twitter und Co. häufiger den Ausdruck „siuuu“. Auch auf Memes ist das Wort oft abgebildet. Zudem kann man „siuuuu“ oft in YouTube-Videos, bei Twitch und an anderen Stellen im Netz hören.

Was bedeutet dieses „Siuuu“ und wann wird es verwendet?

Siuuu: Was bedeutet das auf Memes und in sozialen Medien?

„Siuuu“ ist kein richtiges Wort. Es wird verwendet, um Freude und Glück auszudrücken. Das kann in jeder beliebigen Situation der Fall sein, etwa, wenn einem etwas Gutes widerfährt, man ein Lob bekommt oder aus anderen Gründen glücklich ist.

„Siuuu“ kommt in verschiedenen Ausführungen vor. Es kann also mit unzähligen „u“ am Ende geschrieben werden. Die Bedeutung ist immer die gleiche, wobei mehrere „u“ den Begriff noch verstärken.

Siuuuu: Der Jubel von Cristiano Ronaldo

Der Ausruf ist auf den Top-Fußballer Cristiano Ronaldo zurückzuführen. Der mehrfache Weltfußballer ruft „siu“ häufig, nachdem er ein Tor geschossen hat. Dabei springt er in die Luft und breitet seine Hände aus. Einige „Siuuu“-Jubel könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Bei „Siu“ handelt es sich um ein Kunstwort. Es ist auf das spanische Wort „si“ sowie auf das portugiesische „sim“ zurückzuführen, was beides „ja“ bedeutet. Ronaldo stammt aus Portugal und spielte jahrelang in Spanien für Real Madrid. Seinen Ausruf hat er zu seiner Zeit bei den „Königlichen“ eingeführt. Seine Teamkollegen stimmten häufig in seinen Ruf mit ein. Wird „si“ laut und lang in einer Gruppe geschrien, hört sich das an wie „siuuuuu!“.

Einige Beispiele für die Verwendung von „siuuu“ findet ihr bei Twitter:

Für das Jahr 2022 wurde der Ausdruck vom Langenscheidt-Verlag in den Kreis der Favoriten für das Jugendwort des Jahres ausgewählt. Falls euch „Siiuuu“ besonders gut gefällt, könnt ihr für den Begriff abstimmen.

