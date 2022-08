Falls ihr in letzter Zeit öfter „Captain Obvious“ genannt wurdet, oder ihr den vermeintlichen „Superhelden“ in Film und Fernsehen gesehen habt, fragt ihr euch nun sicher, was es mit dem Charakter beziehungsweise der Bezeichnung auf sich hat. Wir klären euch selbstverständlich in diesem Artikel über „Captain Obvious“ und seine offensichtlichen Eigenschaften auf.

„Captain Obvious“ ist kein Superheld, wie wir sie beispielsweise aus den DC- und Marvel-Universen kennen, sondern eine sarkastische Bezeichnung für jemanden, der unnötigerweise ständig das klar ersichtliche ausspricht.

Was bedeutet „Captain Obvious“?

Der Name „Captain Obvious“ setzt sich aus den englischen Wörtern „Captain“, welches mit „Anführer“, „Kommandant“ oder „Kapitän“ übersetzt werden kann und „Obvious“ – zu deutsch „offensichtlich“, „ersichtlich“, „selbstverständlich“ – zusammen.

Dabei ist das „Captain“ wie im Comic-Buch als beliebter Titel für einen Superhelden gemeint – „Captain America“, „Captain Planet“,„Captain Marvel“ ... „Captain Obvious“. Dabei hat letzterer Superheld jedoch nur die absolut unnötige „Superkraft“, das klar Ersichtliche in Wortform zu pressen.

Die sarkastische Bezeichnung für jemanden, der das Selbstverständliche nicht bei sich behalten kann, ist dabei hierzulande vor allem als Meme oder Reaktion im Internet und in der Film- und Fernsehlandschaft bekannt. So kam „Captain Obvious“ beispielsweise in der Late-Night-Show „Neo Magazin Royale“ vor, um offensichtliche Sachverhalte zu erläutern. Die Hotel-Buchungsseite Hotels.com hat „Captain Obvious“ für ihre Werbung eingesetzt und auch „South Park“ hat mit „Captain Einsicht“ (engl. „Captain Hindsight“) ihren ganz eigenen Spin an der „Captain Obvious“-Formel präsentiert.

Typische „Captain Obvious“-Sätze und Situationen

Das Offensichtliche zu sagen ist in den meisten Fällen einfach unnötig, kann hin und wieder aber auch unhöflich oder pietätlos sein. Zu den typischsten Sätzen eines „Captain Obvious“ gehören solche Phrasen wie:

„Es regnet ja.“

„Es ist ja schon dunkel.“

„Wenn ich wüsste wie das funktioniert, könnte ich dir helfen.“

„Die Beerdigung war ja echt traurig.“

„Wir müssen Montag wieder zur Schule.“

„Hinterher ist man immer schlauer.“

Aber auch Hinweise wie „Du blutest ja“, während man mit einem Taschentuch seine Wunde säubert, oder „Vorsicht, die heiße Schokolade ist heiß!“ können mit einem „Danke, Captain Obvious“ kommentiert werden.

