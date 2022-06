Call of Duty: Modern Warfare 2 führt die Tradition einer Multiplayer-Beta fort. Im Folgenden verraten wir euch, wie ihr an der Beta des Ego-Shooters teilnehmen könnt.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Facts

CoD Modern Warfare 2 - Beta-Anmeldung

Wenn ihr unbedingt die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 spielen möchtet, müsst ihr den Ego-Shooter auf eurer bevorzugten Plattform vorbestellen. Es gibt derzeit keinen anderen Weg, um an der Beta teilnehmen zu können.

Alle Plattformen (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC) haben eine Beta-Phase, egal ob ihr das Spiel physisch oder digital vorbestellt. Wenn ihr es digital vorbestellt, müsst ihr keinen Code im Shop eurer Plattform einlösen. Sobald die Beta-Phase startet, erhaltet ihr automatisch Zugang.

Wenn ihr es physisch bestellt, erhaltet ihr von eurem Verkäufer einen Beta-Code per Email oder in ausgedruckter Form, beispielsweise auf eurer Quittung. Das kann je nach Verkäufer aber variieren, informiert euch also sicherheitshalber in eurem Shop, wie die Vergabe des Beta-Codes abläuft.

Um in die richtige Stimmung zu kommen, könnt ihr euch den Reveal Trailer von CoD Modern Warfare 2 anschauen:

Call of Duty: Modern Warfare II - Worldwide Reveal

CoD Modern Warfare 2 Beta - Release

Aber wann startet eigentlich die Beta? Die Frage kann derzeit noch nicht beantwortet werden, denn weder Publisher Activision noch Entwickler Infinity Ward haben sich dazu geäußert. Derzeit gibt es also noch kein offizielels Release-Datum für die Beta. Sobald wir mehr wissen, aktualisieren wir den Artikel.

Da das Spiel allerdings Ende Oktober erscheint, können wir davon ausgehen, dass die Beta höchstwahrscheinlich gegen Ende August oder Anfang September startet. Dieser ungefähre Zeitraum wäre ähnlich wie bei vorherigen Beta-Phasen von vorangegangen CoD-Spielen, es bleibt jedoch trotzdem nur eine Spekulation.

Der Ablauf der Beta für die jeweiligen Plattformen bleibt wie gewohnt:

Vorbesteller der PS4- und PS5-Versionen erhaltet als erstes Zugang zur Beta.

Darauffolgend kommen alle mit einer PlayStation dran, auch ohne Pre-Order, zudem die Vorbesteller von anderen Plattformen.

Als letztes dürfen alle die Beta ausprobieren, auch ohne Vorbestellung.

Call of Duty: Modern Warfare II (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.06.2022 14:42 Uhr

Call of Duty: Modern Warfare 2 soll am 28. Oktober für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erscheinen und das Sonderkommando 141, bestehend aus Captain John Price, Kyle „Gaz“ Garrick, „Soap“ MacTavish und Simon „Ghost“ Riley und Alejandro Vargas, in den Mittelpunkt stellen.