Shooter-Fans dürfen sich schon bald auf neue Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2 freuen. Entwickler Infinity Ward kündigt nicht nur den Termin für den großen Multiplayer-Reveal an, sondern verrät auch gleich, wann es mit der Beta losgehen wird.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Facts

Wann gibt es Infos zu Call of Duty: Modern Warfare 2?

Call of Duty geht in die nächste Runde. Der diesjährige Teil der Shooter-Reihe wird den Namen Modern Warfare 2 tragen. Handfeste Infos will der Entwickler Infinity Ward beim Call-of-Duty-Next-Event am 15. September 2022 verraten. Dort soll es einen „vollständigen Multiplayer-Reveal“ geben. Zusätzlich wird das Spiel dort auch von bekannten Streamern gespielt und vorgestellt. Versprochen werden außerdem Infos über das nächste Call of Duty: Warzone und den Mobile-Ableger von Call of Duty: Warzone. Zuletzt wird auch eine Überraschung angekündigt (Quelle: Call-of-Duty-Website).

Wenn ihr Call of Duty: Modern Warfare 2 schon vor dem Launch am 28. Oktober ausprobieren wollt, könnt ihr euch außerdem bereits die Termine für den Early Access und die offene Beta vormerken:

Early Access für PlayStation: 16. bis 17. September ab 19 Uhr

Open Beta für PlayStation: 18. bis 29, September ab 19 Uhr

Early Access auf allen Plattformen: 22. bis 23. September ab 19 Uhr

Open Beta auf allen Plattformen: 24. 26. September ab 19 Uhr

Infinity Ward gibt bereits einen Ausblick auf eine der Karten aus Call of Duty: Modern Warfare 2:

Marina Bay Grand Prix in Call of Duty: Modern Warfare 2

Beta für CoD: Wie könnt ihr mitmachen?

Um bereits früher mit dem Early Access in die Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 starten zu können, müsst ihr das Spiel zunächst vorbestellen (bei Amazon anschauen). Für den etwas späteren Zugang zur Open Beta könnt ihr euch einfach auf der offiziellen Website von Call of Duty registrieren. Während des zweiten Beta-Wochenendes wird außerdem Crossplay aktiviert sein. Ihr könnt also zusammen mit euren Freunden zocken, selbst wenn sie auf anderen Plattformen aktiv sind.

Laut Infinity Ward soll die Beta verschiedene Maps unterschiedlicher Größe bereithalten. Die neue Karte Marina Bay Grand Prix wird allerdings auf jeden Fall dabei sein. Die Auswahl der Spielmodi wird nicht genau verraten. Der Entwickler hält es hier sehr vage und deutet nur an, dass es mehr als nur 6v6-Matches geben wird.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC.