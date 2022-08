Im Jahr 2019 veröffentlichte Microsoft mit dem Xbox Elite Series 2 eine neue Generation des Controllers mit zahlreichen Funktionen. Bisher gibt es diesen lediglich in der Farbe Schwarz und besonderen Editionen. Doch nun ist ein Video aufgetaucht, in dem der Controller auch in Weiß zu sehen ist. Könnte dieser bald erscheinen?

In Schwarz macht sich der Xbox Elite Controller Series 2 vor allem gut zu der Xbox Series X. Mit der kleinen Schwester, der Xbox Series S, beißt sich das allerdings. Wenn ein Hinweis stimmt, könnte aber bald ein passender Elite-Controller in Weiß erscheinen.

Xbox: Video zeigt den Elite-Controller in Weiß

Das Video ist zwar aus dem Juli und damit schon etwas älter, doch erst jetzt kann man sehen, was sich dahinter verbirgt. YouTube-Nutzer Nicholas Lugo packt darin einen neuen Elite-2-Controller aus. Eigentlich nichts Besonderes, wenn dieser nicht ungewohnt blass wäre. Schwarze Griffe und silberne Knöpfe verpassen ihm allerdings einen eleganten Look.

Ob und wann dieser Controller tatsächlich auf den Markt kommt, ist bisher nicht bekannt. Wenn, dann könnte er aber bald schon von Microsoft offiziell angekündigt werden.

Den Controller seht ihr in diesem Video:

Xbox: Welche Vorteile hat der Elite Controller Series 2?

Die neuere Generation des Controllers bringt einige praktische Features mit sich. Neue und verstellbare Thumbsticks sowie kürzeren Hair Trigger Locks sollen euch das Zielen erleichtern und sich eurem Spielstil anpassen. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, bis zu drei benutzerdefinierte Profile sowie ein Standardprofil zu speichern und schnell zwischen ihnen zu wechseln.

Für langen Spielspaß wirbt Xbox mit bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit und überarbeiteten Komponenten, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Mit Glück und gutem Umgang habt ihr also lange Spaß damit.

Übrigens: Mithilfe von Xbox Design Lab könnt ihr euch euren normalen Wireless Xbox Controller nach Wunsch farblich anpassen, der Xbox Elite Controller Series 2 fällt da allerdings nicht drunter.

