Was ist eine Dilara? Bedeutung in der Jugendsprache

Bei Memes, Tweets und „witzigen“ Sprüchen im Netz ist häufig die Rede von „Dilara“. Wer ist damit gemeint und was bedeutet es, wenn jemand als „Dilara“ im Netz bezeichnet wird?

Dilara wird von einigen Nutzern im Internet als ein Name für eine weibliche, von Stereotypen geprägte Person verwendet. Dilara ist eigentlich ein normaler Vorname. In der Jugendsprache ist es aber eine abwertende Bezeichnung.

Was meint man mit „Dilara“?

Dilara wird in Memes ähnlich wie „Karen“, „Kevin“ oder „Chad“ verwendet. Der Name wurde also „random“ ausgewählt, um damit eine bestimmte Gruppe von Menschen zu bezeichnen. Man meint damit nicht eine bestimmte Person, sondern bezieht sich mit seinem Beiträgen ähnlich wie zum Beispiel mit dem Begriff „Alman“ auf einen großen Personenkreis. Dabei gibt es einige Charaktereigenschaften, die mit dem „Dilara Meme“ verbunden sind:

Es ist ein abwertender Begriff für eine Gruppe von Frauen mit „0815“-Eigenschaften. In den Memes bezieht sich der Name auf eine Frau mit südlicher Abstammung.

Diese Frauen sind vor allem oberflächlich und statusorientiert. „Ich bin nicht so eine“ ist dabei ein Standard-Satz, der ihnen zugeschrieben wird.

Dilaras sind sehr stark geschminkt, haben gemachte Fingernägel und Lippen sowie künstliche Wimpern.

„Skinny Jeans“ und teure Taschen gehören ebenfalls zum Erscheinungsbild. Gerne besuchen sie vor allem Shisha-Bars.

Die Meme-Dilara sieht sich gerne an der Seite eines reichen, muskulösen Mannes.

Der Mann sollte im Idealfall einen Mercedes AMG fahren. Der männliche Gegenpart zu Dilara wird oft „Mehmet“ genannt.

Falls euch jemand Dilara nennt, ist das nicht besonders nett gemeint und der- oder diejenige will euch damit aufziehen.

Was bedeutet „Dilara“?

Die Stereotype werden vor allem in TikTok-Videos gezeigt. Dort findet man unter dem Hashtag #dilara viele Videos, in denen Frauen mit den oben genannten Eigenschaften nachgespielt werden. Einige Beispiele für entsprechende Memes aus Twitter:

Eigentlich ist „Dilara“ ein ganz normaler Name aus dem persischen Raum. Der Name stammt vom persischen Wort „del“ (deutsch „das Herz“) ab und bedeutet so viel wie „die, die das Herz erfreut“.