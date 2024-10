„Keep Calm and...“: Die deutsche Bedeutung und der Ursprung des königlichen Memes

Es ist nicht das erste Mal, dass eine ernste Angelegenheit zum Meme wird: „Keep Calm and Carry On!“. Was als Aufmunterung für düstere Zeiten gedacht hat, findet sich jetzt auf Memes und Wohnzimmerdeko wieder. Doch woher kommt der Satz und wie kam er zu seiner neuzeitlichen Verwendung?

Was heißt „Keep calm“ auf Deutsch und wann wird es verwendet?

„Keep calm and bike on“, „Keep calm and drink coffee“, „Keep calm and save the world“. Der Ausdruck kann in den unterschiedlichsten Varianten auftreten. Inzwischen gibt es den „Keep calm“-Spruch in verschiedenen Abwandlungen auch auf T-Shirts, Tassen und vielen anderen Alltagsgegenständen.

„Keep calm“ ist eine englische Redewendung und heißt auf Deutsch soviel wie „Bleib ruhig“, „Bleib gelassen“, „Chill mal“ oder „Lass dich nicht aus der Ruhe bringen“. Im Internet findet man den Spruch häufig auf Bildern in der Kombination „Keep calm and ...“ Der Witz besteht darin, dass man nach dem „Keep calm“ jede beliebige weitere Aufforderung einsetzen kann, zum Beispiel „Keep calm and eat chocolate“ oder diese hier:

„Keep calm and drink wine“ – „Ruhig bleiben und Wein trinken“ ist eine von unendliche vielen Varianten des Spruchs. (© Getty Images / Anna_zabella)

Alles zur Bedeutung erklären wir euch auch im Video:

Genau deshalb ist „Keep calm“ in der Netzkultur auch so beliebt. Man kann den Spruch bei so gut wie jeder Gelegenheit bringen und liegt nahezu nie falsch. Schließlich hilft es immer, locker zu bleiben und die Dinge nicht allzu schwer zu nehmen. „Keep calm“ hat als Meme aber eine Geschichte, die noch ein wenig weiter zurück reicht.

Eines der unzähligen T-Shirt-Motive mit dem Kult-Spruch:

„Keep calm and carry on“: Woher stammt das Meme?

„Keep calm“ hat ursprünglich nichts mit dem Internet zu tun. Der Spruch „Keep calm and carry on“ (auf Deutsch: „Ruhig bleiben und weitermachen“) erschien erstmals im Jahr 1939 auf einem Poster der britischen Informations-Ministeriums. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges wollte man mit dem Plakat öffentliche Ängste vertreiben und die Moral in der Bevölkerung steigern. In der Folge wurden daher noch zwei weitere Poster mit den folgenden Propaganda-Sprüchen veröffentlicht:

„Freedom Is In Peril. Defend It With All Your Might“: „Die Freiheit ist in Gefahr. Verteidigt sie mit aller Macht.“

“Your Courage, Your Cheerfulness, Your Resolution Will Bring Us Victory.“: Euer Mut, eure Heiterkeit und eure Entschlossenheit werden uns den Sieg bringen.“

Das Weltkriegsposter aus Großbritannien (© IMAGO / Photo12)

Insgesamt wurden über 2 Millionen dieser Poster hergestellt. Anders als die anderen beiden genannten Motivationssprüche, gelangte das „Keep calm“-Poster zu Kriegszeiten nicht an die Öffentlichkeit. Einige wenige Plakate überlebten die Nachkriegszeit. Erst im Jahr 2000 entdeckte der britische Buchhändler Stuart Manley eines der Plakate in einer Kiste mit alten Büchern, die er auf einer Auktion erstanden hatte. Weil ihm das Plakat so gut gefiel, hing er es in seinem Buchladen auf, wo es auch bei den Kunden sehr gut ankam. Manley druckte das Poster nach und verkaufte bis zum Jahr 2009 40.000 Exemplare. Er konnte das Motiv frei verwenden, schließlich ist das Urheberrecht nach über 50 Jahren verfallen.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde auch das Internet auf das Poster aufmerksam. 2009 ging der Keep calm-o-matic-Bildgenerator an den Start, mit dem Nutzer ihre eigenen „Keep-calm“-Bilder erstellen können.

Bedeutung von anderen Internet-Memes

„Keep calm“ ist beileibe nicht das einzige Internet-Meme. Im Netz entstehen von Zeit zu Zeit immer wieder Memes, bei denen bestimmte Begriffe oder Ausdrücke in Bilder eingebettet werden - teils aus den obskursten Quellen. Das bekannte Meme „All your base are belong to us“ stammt zum Beispiel aus dem völlig unbekannten Mega-Drive-Shoot-em-Up „Zero Wing“. Das Meme hat inzwischen aber vermutlich jeder, der sich in der Gaming-Community herumtreibt, schon mal gehört. Die Bedeutung von weiteren Memes zeigen wir euch in den folgenden Artikeln:

