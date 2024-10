BTW im Chat: Bedeutung und Verwendung

BTW ist eine Abkürzung, die oft in Chats, auf Webseiten oder in WhatsApp-Nachrichten auftaucht. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, was die Abkürzung in der Chat- und Jugendsprache bedeutet, lest hier weiter.

Seht die Bedeutung von BTW und den wichtigsten anderen Chat-Abkürzungen im Video:

btw: Bedeutung der Chat-Abkürzung erklärt

BTW ist eine Abkürzung, die vor allem in Chats verwendet wird. Das Kürzel steht für den englischen Ausdruck „By The Way“ - auf Deutsch heißt das soviel wie „Ach, übrigens“, „Apropos“ „Nebenbei gesagt“ oder „Was ich auch noch sagen wollte“. Das Kürzel ist ein typischer Ausdruck aus der Netzkultur und wird meistens in der schriftlichen Kommunikation verwendet.

Inzwischen ist das Kürzel aber so verbreitet, dass viele Leute „btw“ auch in Face-to-Face-Gesprächen in der Alltagskommunikation verwenden. Dann wird es allerdings in der Regel nicht in der abgekürzten Version eingesetzt, sondern ausgesprochen, z.B. „By the Way, gestern Abend war echt cool, das sollten wir öfter machen!“

Wieso verwenden Leute Abkürzungen wie BTW?

Abkürzungen wie BTW, LOL oder ROFL erfreuen sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit, vor allem bei jüngeren Menschen, die viel Zeit im Internet verbringen. Sprachwissenschaftlich ist der Ausdruck BTW bislang noch nicht erfasst, allerdings muss man kein Linguist sein, um zu verstehen, warum solche Kürzel so weit verbreitet sind: Viele Menschen kommunizieren heute in schriftlicher Form in einem weitaus höheren Maße als früher, sei es in Chats, per Skype oder mit Messenger-Diensten wie WhatsApp.

Auch wenn hier getextet wird, ähnelt ein Chat immer noch einem Gespräch, wo es auf die Geschwindigkeit ankommt. Häufig verwendete Ausdrücke oder Phrasen werden aus Bequemlichkeit deshalb einfach abgekürzt, da man sich so die Zeit spart, immer wieder die gleichen Wörter einzugeben. Dass viele Abkürzungen aus dem Englischen stammen, ist nicht weiter verwunderlich. Da Englisch derzeit die Weltsprache ist und viele Trends, nicht nur im Internet, aus den USA stammen und in anderen Ländern aufgegriffen werden.

Andere Abkürzungen aus dem Internet

BTW ist eine weit verbreitete Abkürzung, es gibt aber noch viele andere Abkürzungen. Wir erklären euch auch, was die folgenden Wörter bedeuten:

Wie gut kennst DU dich mit der Jugendsprache aus?

Seid ihr im Netz auf weitere Abkürzungen oder Begriffe gestoßen, deren Bedeutung ihr auf den ersten Blick nicht versteht? Postet es in unsere Kommentare und wir helfen euch bei der Erklärung!

